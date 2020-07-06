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Пятая часть населения Украины – люди преклонного возраста: Минсоцполитики

В Минсоцполитики сообщили, что в Украине доля людей пожилого возраста в структуре населения растет высокими темпами

сегодня, 17:44
Автор:

Таисия Ерохина
Пятая часть населения Украины – люди преклонного возраста: Минсоцполитики

Украина – одна из стран мира, где доля людей пожилого возраста в структуре населения растет высокими темпами. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Сейчас в нашей стране проживает более 9,5 млн человек старше 60 лет – это составляет пятую часть населения, а в селах – даже треть. При этом ожидаемая продолжительность жизни составляет 66 лет у мужчин и 76 – у женщин.

Согласно национального демографического прогноза, к 2025 года доля лиц старше 60 лет составит более 25%, а людей в возрасте свыше 65 лет и старше – 18,4%. К 2030 году показатели достигнут более чем 26% и 20% соответственно.

Как отметил заместитель министра социальной политики Украины Борис Лебедцов, демографические прогнозы свидетельствуют о необходимости совершенствования социально-экономической политики с учетом демографических тенденций.

Так, государственная социальная политика в отношении граждан старшего поколения в Украине должна ориентироваться на: усиление правовой защиты, обеспечение достойного уровня жизни и оказания необходимой поддержки тем, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах, содействие повышению роли семьи в уходе за людьми преклонного возраста, организацию эффективного социального обслуживания, оказание психологической помощи, а также на содействие посильной трудовой занятости, обеспечение равного доступа пожилых людей к программам и системе профессиональной ориентации, подготовки и переподготовки и обеспечение доступности к информационным ресурсам.

Добавим, что в Украине принята Стратегия госполитики по вопросам здорового и активного долголетия населения на период до 2022 года.

Как сообщалось, стало известно, какой размер средней пенсии в Украине.


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