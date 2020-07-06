Пятая часть населения Украины – люди преклонного возраста: Минсоцполитики

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Таисия Ерохина
Украина – одна из стран мира, где доля людей пожилого возраста в структуре населения растет высокими темпами. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.
Сейчас в нашей стране проживает более 9,5 млн человек старше 60 лет – это составляет пятую часть населения, а в селах – даже треть. При этом ожидаемая продолжительность жизни составляет 66 лет у мужчин и 76 – у женщин.
Согласно национального демографического прогноза, к 2025 года доля лиц старше 60 лет составит более 25%, а людей в возрасте свыше 65 лет и старше – 18,4%. К 2030 году показатели достигнут более чем 26% и 20% соответственно.
Как отметил заместитель министра социальной политики Украины Борис Лебедцов, демографические прогнозы свидетельствуют о необходимости совершенствования социально-экономической политики с учетом демографических тенденций.
Так, государственная социальная политика в отношении граждан старшего поколения в Украине должна ориентироваться на: усиление правовой защиты, обеспечение достойного уровня жизни и оказания необходимой поддержки тем, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах, содействие повышению роли семьи в уходе за людьми преклонного возраста, организацию эффективного социального обслуживания, оказание психологической помощи, а также на содействие посильной трудовой занятости, обеспечение равного доступа пожилых людей к программам и системе профессиональной ориентации, подготовки и переподготовки и обеспечение доступности к информационным ресурсам.
Добавим, что в Украине принята Стратегия госполитики по вопросам здорового и активного долголетия населения на период до 2022 года.
Как сообщалось, стало известно, какой размер средней пенсии в Украине.
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