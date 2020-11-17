Изобретение века: кто придумал лапшу быстрого приготовления

Создателем лапши быстрого приготовления стал Момофуку Андо, который родился в 1910 году на оккупированном Японией Тайване. Его родители умерли, когда он был еще совсем маленьким, поэтому его воспитанием занялись дедушка и бабушка. А когда парню исполнилось 22, то он начал собственное дело и переехал в Осаку.

Кто придумал лапшу быстрого приготовления. Фото: unsplash

В 1934 году он с отличием закончил школу экономики Университета Рицумейкан в Киото и получил японское гражданство. Дела у молодого предпринимателя шли довольно неплохо, но после окончания Второй мировой наступил спад. Андо обанкротился из-за того, что его компания не платила налоги. Но через некоторое время он не побоялся начать все с чистого листа, основав компанию по производству пищевой соли.

В те времена в стране царил голод, потому что только закончилась война. И в этот, казалось бы, критический момент, Андо увидел прекрасную возможность, чтобы расширить свой бизнес. Он проделал не один эксперимент с лапшой, чтобы в конечном результате получилось дешевое, но вкусное блюдо быстрого приготовления. И он таки добился своего: он понял, что наиболее эффективный способ — обжаривание в пальмовом масле с дальнейшей окончательной сушкой. В 1958 году компания Nissin Food Products под названием Chikin Ramen представила первую лапшу быстрого приготовления.

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