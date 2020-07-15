Из ОРДЛО не выпускают детей для поступления в Украине: как реагировать украинской стороне

Сегодня заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль "вдруг" заметил, что боевики не выпускают из оккупированного Донбасса детей, которые намерены вступить в украинские высшие учебные заведения. КПВВ фактически заблокированы. Глава Кабмин поручил вице-премьеру, министру реинтеграции Алексею Резникову взять ситуацию "на личный контроль". В частности, подключить Минобразования, "чтобы не сорвался процесс и дети могли получить образование, поступить в наши учебные заведения". Что можно сделать в этой ситуации? Достаточно ли жестко украинская сторона реагирует на саботаж оккупантами открытия пунктов пропуска?

"Единственное, что может сделать наша власть, это не преследовать будущих абитуриентов за выезд через РФ"

Народный депутат Украины VIII созыва, представитель Сети защиты национальных интересов "АНТС" Наталья Веселова отмечает: "В отличие от Украины, Россия и подконтрольные ей псевдореспублики понимают, что молодежь, выезжающая для поступления в украинские ВУЗы, – это агенты влияния Украины на неподконтрольные территории".

В создавшейся ситуации, подчеркивает эксперт, осталась единственная возможность для этих детей выехать из ОРДЛО и попасть в Украину – через РФ.

"Но по украинским законам для граждан, незаконно пересекающим российско-украинскую границу, предусмотрена уголовная ответственность, – напоминает Наталья Веселова. – Единственное, что может сделать наша власть, это не преследовать будущих абитуриентов за выезд через РФ".

Также эксперт считает важным поднять вопрос блокирования работы КПВВ на Минской платформе. И обратиться к мировому сообществу с призывом наложить новые санкций на Россию – за удержание в заложниках украинских детей в оккупации. Ведь в последующем, подчеркивает Наталья Веселова, эти несостоявшиеся студенты будут вынуждены скрываться от призыва либо в российскую армию, либо в незаконные военные формирования "лднр".

"Хотелось бы более жесткой реакции со стороны украинской власти"

Дело не в том, кому и что поручили, а в том, как выполнить полноценное разблокирование работы КПВВ в реальности, отмечает политический эксперт Светлана Кушнир.

"Если разблокируют КПВВ только для категории "абитуриенты", то остальным как быть? К тому же, с выпускниками, хоть и уже взрослыми, в любом случае должна быть сопровождающие, – подчеркивает Светлана Кушнир. – Идея хороша, но без участия с той стороны, похоже, ее не реализовать. И об этом надо договариваться в Трехсторонней контактной группе (ТКГ)".

По словам политэксперта, хотелось бы более жесткой реакции со стороны украинской власти.

"Нужно, чтобы Резников обратился к нашим международным партнерам – и еще раз ткнул их носом, как наших украинских граждан не пускают оккупанты на нашу же территорию (скажем так, материковую). К тому же – это дети, наше будущее, которое хочет учиться в Украине… В этой части призыв к международному сообществу мы должны быть быстрее, сноровистей. Кроме всего прочего, есть ведь наблюдательная миссия ОБСЕ, Красный Крест, которые как посредники могли бы помочь украинским гражданам пересекать КПВВ. Но соответствующие шаги нужно делать как можно скорее".

"Проблема начинается после нулевого блокпоста, так как там правила устанавливают непризнанные республики"

Сделать в этой ситуации с украинской стороны можно немного, считает юрист-аналитик ОО "Донбасс СОС" Михаил Фоменко.

"С юридической стороны для абитуриентов уже установлена упрощенная процедура въезда – без самоизоляции и обсервации, – напоминает он. – Также функционируют украинские КПВВ. Проблема начинается после нулевого блокпоста, так как там правила устанавливают непризнанные республики. Повлиять на них напрямую возможности нет".

Возможный формат состоянием на сегодня – это обсуждение на уровне ТКГ и обращение к международным партнерам, а также публичный призыв урегулировать этот вопрос так называемым властям по ту сторону линии разграничения, считает эксперт. Однако насколько им это будет интересно – большой вопрос.

"Из шагов, которые могла бы сделать власть – освобождение от административной ответственности за незаконное пересечение границы граждан, которые вынуждены выезжать с неподконтрольных территорий через Российскую Федерацию – в том числе и для поступления в украинские ВУЗы, – говорит Михаил Фоменко. – Мы фиксируем достаточно много обращений, связанных с таким выездом. Для большого количества людей это стало единственной возможностью вернуться на подконтрольную территорию, учитывая ситуацию на КПВВ".

На сегодняшний момент, поясняет представитель "Донбасс СОС", транспортное сообщение между непризнанными республиками и Российской Федерацией существует. И люди имеют возможность воспользоваться им. При существующей ситуации было бы справедливым не наказывать их за это.

Напомним, абитуриентам из оккупированных районов ВНО в этом году не понадобится: как будут поступать в университеты.

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