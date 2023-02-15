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Из каких медиа украинцы чаще всего черпают информацию: исследование

Компания Gradus Research провела опрос по медиапотреблению украинцев.

сегодня, 12:35
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Автор:

Давиденко Евгения

Результаты исследования, проведенного в январе 2023 года, показали, что для получения информации украинцы предпочитают мессенджеры и соцсети. Об этом пишет Telegram-канал "О бизнесе", передают "Комментарии".

Из каких медиа украинцы чаще всего черпают информацию: исследование

Источники новостей. Фото: Gradus



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Отмечается, что в украинском обществе сохраняется тенденция перехода на источники информации, позволяющие наиболее оперативно узнавать общественно-политические события — мессенджеры и социальные сети.


Среди контента, который больше всего просматривают украинцы на телевидении, первенство остается за новостями. Информационные интернет-сайты уходят на второй план.


Ранее мы писали, что McKinsey & Company подготовила отчет “Value creation in the metaverse”, показывающий, что в этом году компании, венчурные и частные инвестиционные фирмы вложили в метавселенную более $120 миллиардов — это более, чем вдвое больше, чем $57 миллиардов, вложенных за весь прошлый год. В частности, это объясняется технологическим прогрессом в инфраструктуре, необходимой для работы метамира, демографическими изменениями, активным маркетингом и привлечением брендов, управляемых потребителями. Рынок увеличивается по мере того, как пользователи исследуют современную версию метавселенной, определяемую играми, появляются программы для общения, фитнеса, торговли, виртуального обучения и т.д.


Также "Комментарии" сообщали, что Европейская Комиссия приняла предложение включить роуминг в Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. После этого украинским туристам больше не придется платить никаких дополнительных сборов за пользование мобильными телефонами во время путешествий в ЕС, а путешественники из ЕС будут иметь те же права во время посещения Украины.



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