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Историки показали архивное фото потомков Тараса Шевченко

Пользователи Сети заметили сходство изображенных на снимке людей с известным поэтом

сегодня, 10:36
Автор:

Елизавета Черных

В Сети появился редчайший кадр, на котором изображены потомки знаменитого украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченко. Фотографию опубликовали на странице сообщества History Ukraine в Twitter, пишет OBOZREVATEL.

Историки показали архивное фото потомков Тараса Шевченко

Тарас Шевченко - изображение из открытых источников

"Внуки и правнуки Тараса Шевченко по братьям и сестрам, начало ХХ века", – написали историки под снимком. 

Как видно, на фотографии трое мужчин и шесть женщин разного возраста. Представительницы женского пола позируют в национальных костюмах, из аксессуаров — венки или коралловые бусы. На мужчинах же — в основном черные наряды. Примечательно, что все они имеют бороды. 

Пользователи социальной сети под снимком, которому более сотни лет, подчеркнули, что заметили у людей на фото черты лица великого поэта.

"Интересно, кто сейчас его родственники и чем занимаются?", "Есть очень похожие на своего предка", – написали читатели поста.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что в ночь с 26 на 27 апреля мир мог наблюдать за удивительным астрономическим явлением, при котором полная луна совпала с моментом ближайшего сближения нашей планеты с ее спутником. Сообщается, что в это время Луна кажется больше и на 30% ярче, нежели обычная полная луна. Спутник Земли должен иметь теплый золотистый оттенок. Розовым суперлуние называют в честь дикого земного флокса — одного из самых ранних весенних цветов, который распространен преимущественно в Северной Америке.  У всех, кто не успел в апреле понаблюдать за этим явлением, такая возможность появится 26 мая, 4 ноября и 4 декабря

Также в материале нашего издания можно посмотреть, какими выросли сыновья самых известных голливудских актеров. 




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Источник: https://news.obozrevatel.com/society/istoriki-pokazali-arhivnoe-foto-potomkov-shevchenko.htm
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