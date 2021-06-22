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Исследователи показали, как наши предки освещали пещеры

В ходе эксперимента ученые пытались, в частности, выяснить, как пещерные люди создавали наскальное искусство

сегодня, 12:50
Автор:

Корольова Аліна

Десятки тысяч лет назад люди жили в пещерах и у них не было всех современных принадлежностей, включая ламп и фонариков, что сегодня имеем мы. Тем не менее это не помешало им исследовать пещеры и даже создавать там наскальные рисунки.

Исследователи показали, как наши предки освещали пещеры

Как древние люди освещали пещеры. Фото из открытых источников

Группа исследователей попыталась выяснить, как же жили пещерные люди и как они освещали их жилища. Для этого ученые воссоздали три распространенных типа древних методов освещения: факелы, масляные лампы и камины, которые использовались еще в период верхнего палеолита, около 50 000 лет назад. Для проведения эксперимента выбрали пещеру Isuntza 1 в Испании. Результаты исследования были опубликованы в PLOS One.

Исследователи взяли с собой пять факелов, сделанных из разных видов дерева, две каменные лампы с животным жиром и один камин, изготовленный из дуба и можжевельника. Все эти источники света были смоделированы на основе археологических артефактов.

В ходе эксперимента ученые выяснили, что факелы, казалось, лучше всего подходят для исследования и перемещения в пещерах, ведь они горели в среднем 40 минут и освещали по всем направлениям (почти на шесть метров). Однако факелы сильно дымили.

Каменные лампы больше годились для освещения небольших помещений в течение длительного времени. Они горели более часа и производили гораздо меньше дыма.

Касательно камина, то исследователям пришлось погасить его через 30 минут, потому что он начал сильно дымить. Хотя камин освещал помещение на расстоянии 6,6 метров.

Отмечается, что такие эксперименты дают хорошее представление о том, с какими ограничениями приходилось сталкиваться древним людям в плане исследования тоннелей, жизни в более глубоких частях пещер и создания наскального искусства.

Команда исследователей говорит, что этот эксперимент — это только начало, ведь можно протестировать больше типов источников света освещения и смоделировать их в различных условиях, чтобы лучше понять, как наши предки проводили время в пещерах.

Ранее издание "Комментарии" писало, что ученые обнаружили уникальную галактику, которая почти не имеет темной материи.


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Источник: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0250497
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