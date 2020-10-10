Исчезают зубы мудрости, появляется дополнительная артерия и суставы - ученые рассказали об эволюции человека

Ученые пришли к выводу, что человек продолжает эволюционировать, кроме того, его развитие постоянно ускоряется. Об этом говорится в результатах исследований, проведенных ученые Университета Flinders, что в Южной Австралии.

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Так, стало известно, что увеличивается количество младенцев, которые рождаются без зародышей зубов мудрости. Ученые это объясняют тем, что зубы мудрости — это рудимент, которого человек лишается из-за отсутствия сырого мяса и другой твердой пищи в рационе, как было у его предков.



Кроме того, учеными было констатирован факт уменьшения пропорций лица. Это тоже связано с тем, что из-за отсутствия необходимости пережевывать твердую пищу нижняя челюсть уменьшилась.

Также, стало известно, что на предплечье все чаще до конца жизни остается функционирующая артерия, которая была заложена в утробе матери для насыщения кислородом плода, а затем за ненадобностью исчезала.

Ученые подчеркивают, что все чаще фиксируется факт рождения детей с дополнительной маленькой косточкой позади колена, которая получила название фабелла. Ранее считалось, что эту кость человек потерял в ходе эволюции. Также фиксируются случаи появления дополнительных суставов в организме человека.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что японцы рассказали о новом методе исследования марсианского грунта.





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