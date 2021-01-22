Илон Маск объявил конкурс на 100 млн долларов

Человечество все больше сталкивается с экологическими проблемами. Одним из серьезных факторов загрязнения атмосферы является углекислый газ. Ученые бьются не один год над созданием технологии по его улавливанию. Не остался в стороне и миллиардер, изобретатель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск — один из богатейших людей мира. Маск объявил конкурс на технологию улавливания углерода. Победителю Илон Маск пообещал заплатить 100 миллионов долларов. Такое сообщение миллиардер опубликовал в своем Тwitter.

Илон Маск / фото РБК

"Я жертвую 100 миллионов долларов на приз за лучшую технологию улавливания углерода. Подробности на следующей неделе", – написал он.

Впрочем, пользователи Сети уже раскритиковали конкурс Маска — читатели предложили начать с пожертвований на борьбу с коронавирусом, в частности, закупить вакцину от заболевания.

"Как насчет того, чтобы пожертвовать 100 миллионов долларов на борьбу с COVID-19, а также провести тестирование и вакцинацию?.. Если мы не победим COVID-19, не будет иметь значения, какой у нас углеродный след!" – прокомментировал предложение Маска некто Майк Хофер.

Как сообщал портал "Комментарии", В Нью-Йорке хотят построить небоскреб, который будет поглощать углекислый газ. Проект новой высотки разработало Парижское архитектурное бюро. А построить здание могут на острове Рузвельта. Об этом рассказала в Facebook эколог Валерия Заружко.

Небоскреб, который планируют возвести, может достичь 737 метров в высоту. Он будет иметь довольно причудливую форму, чем-то напоминающую корень мандрагоры. От этого растения, похожего на силуэт человека, проект и получил свое название. Так архитекторы хотят подчеркнуть взаимосвязь человека и природы и напомнить о необходимости заботиться об окружающей среде.

Создатели проекта хотят, чтобы уже через 30 лет Нью-Йорк стал углеродно-нейтральным.

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