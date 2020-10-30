Главу НАЗЯВО Сергея Квита уличили в академической недобропорядочности

Глава Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАЗЯВО) Сергей Квит уличен в академической недобропорядочности. Так, в статье издания "2000" приводятся доказательства того, что Квит защитил "куклу", вместо качественной научной работы.

Фото: LIGA.net

Журналисты вышеупомянутого издания, опираясь на выводы ученых, привлеченных для анализа работ Квита, считают, что докторской диссертации председателя НАЗЯВО Сергея Квита фактически нет.

"Нечто, названное диссертацией и даже защищенное под видом докторской, есть, а по факту — нет. Потому что докторская диссертация — это не просто какой-то текст. К диссертации, особенно докторского уровня, выдвигается ряд требований, закрепленных в нормативно-правовых документах. И если эти требования не выполнены, то речь не то что о защите, но даже и о предзащите на кафедре идти не может. Например, действовавшим на момент защиты докторской диссертации С. Квита "Порядком присуждения научных степеней и присвоения ученых званий, утвержденным постановлением КМУ от 28 июня 1997 г. No644, был установлен минимальный объем основного текста докторских диссертаций для гуманитарных наук в 15 авторских листов. Такие требования в Украине действуют и сегодня. Так вот основная часть докторской диссертации С. Квита "Дмитрий Донцов и "Литературно-Научный Вестник" ("Вестник") на фоне развития украинской литературы и журналистики 20-30-х годов. Идеологические, эстетические и организационные принципы" защищенной по филологическим наукам — согласно статистике файла, составляет 458 084 знака с пробелами, что равняется 11,45 авторских листов, то есть работа на 3,55 авторского листа не дотягивает до минимального объема основной части докторской диссертации по гуманитарным наукам. Более того, даже общий объем диссертации, то есть вместе со вступлением и выводами, не дотягивает не то что до 15, а хотя бы до 12 авторских листов", — сказано в материале.

Также отмечается, что под видом диссертации Квит по сути защитил монографию.

"Правомерен вопрос: почему же Сергей Квит открыто не защитился по монографии? Ответ прост: потому что к монографиям, которые защищаются в качестве докторских диссертаций, предъявляются существенно иные требования, нежели к монографиям, сопровождающим диссертации в качестве одной из публикаций. От монографий, которые защищаются как докторские диссертации, требовался тот же минимальный объем основной части в 15 авторских листов, а также опубликованные ранее не менее 20 публикаций в научных профессиональных журналах и изданиях, признанных таковыми ВАКом (аналогичные требования действуют и сегодня). Ни одному из этих требований монография Квита не соответствовала", — уточняется в материале.

Также известно, что, чтобы перестраховаться на тот случай, если обратят внимание на тождественность монографии и диссертации, Квит сфальсифицировал объем монографии в списке публикаций, приведенных в диссертации и в автореферате — вместо реальных 260 страниц указано 372 страницы.

По мнению журналистов, главе НАЗЯВО было что скрывать и кроме фальсификаций диссертации с монографией — вместо необходимых 20 научных публикаций (на момент защиты и предзащиты диссертации) у Квита была только одна таковая в украинском издании по филологическим наукам и ничего — в научных профессиональных зарубежных изданиях.

"Поскольку минимальных 20 публикаций, которые отвечали бы приведенным выше критериям, и близко не было, список публикаций по теме диссертации в значительной своей части был сфабрикован", — констатировали ученые.

В целом, по мнению издания, выводы ученых говорят о том, что на момент рекомендации к защите и, собственно, защиты докторской диссертации, у Квита не было ни минимального количества публикаций, соответствующих нормативным требованиям, ни минимального объема основной части самой докторской диссертации, да и общего объема в целом, также нормативно предусмотренного для докторских диссертаций по гуманитарным наукам.

"Что же тогда было защищено С. Квитом под видом докторской диссертации? Описанная ситуация напоминает "куклу" — способ мошенничества, при котором под видом пачки с денежными купюрами подсовывается т. н. "кукла": сверху и снизу пачки — настоящие купюры, а в середине — нарезанные листы бумаги или, что еще хуже, фальшивые денежные знаки", — резюмирует автор статьи.

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