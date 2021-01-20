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Генетики нашли способ продлить жизнь в пять раз

Генная инженерия продвинулась в этой области достаточно далеко

сегодня, 07:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Создать "эликсир молодости" и найти другие пути, позволяющие продлить жизнь человека, исследователи пытаются уже не одно десятилетие. Однако, это задача не из легких, ведь нельзя играть с человеческими генами. Но ученые из этой области продвинулись достаточно далеко, проводя эксперименты на животных и насекомых.

Генетики нашли способ продлить жизнь в пять раз

как продлить жизнь (фото из открытых источников)

Команда генетиков смогла увеличить продолжительность жизни в 5 раз, но только не человеку, а червям-нематодам, которые обычно живут 3-4 недели.  В ходе исследования ученые создали червей с двумя измененными путями — инсулиновым сигнальным (IIS) и TOR. 

С помощью подопытных удалось выяснить, что за счет внесения изменений в пути передачи сигналов от инсулиновых рецепторов можно добиться увеличения продолжительности жизни в 2 раза. Если же корректировать связанный с т. н. путем TOR процесс, то результат составляет 30%. Объединив итоги сразу нескольких работ, ученые смогли добиться продления жизни червей в 5 раз. В человеческом эквиваленте, такой результат привел бы к увеличению продолжительности жизни на 400 лет. 

Эксперимент показал, что старение — это результат работы нескольких генетических программ, работающих слажено в долгосрочной перспективе. Его результат объясняет, почему исследователям так и не удалось обнаружить ни одного гена, отвечающего за продолжительность жизни.

Напомним, черный тмин признали специей, которая способствует продолжительности жизни человека. Оказалось, что она обладает сильными лечебными свойствами, в частности укрепляет иммунитет и улучшает работу сердечно-сосудистой системы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие принципы долголетия стоит перенять у японцев.


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Источник: https://newatlas.com/biology/worm-lifespans-extended-500-percent/
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