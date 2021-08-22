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Где на Земле скрыт обломок древнего континента

В прошлом году в кимберлитовой долине на севере Канады исследователи нашли часть древнейшего континента

сегодня, 17:25
Автор:

Светлана Шкурупий

На острове Баффинова Земля, расположенном в арктическом регионе Канады, ученые нашли часть древнего континента.

Где на Земле скрыт обломок древнего континента

Где на Земле скрыт обломок древнего континента (фото из открытых источников)

Согласно информации, опубликованной в журнале Journal of Petrology, исследователи в 2020 году наткнулись на обломок древнейшей континентальной земной коры — Северо-Атлантической платформы во время изучения пород, содержащих алмазы.

Эксперты говорят, что этот "континент" раскололся на части 150 миллионов лет назад и его обломки находятся в разных частях мира, включая Шотландию, Гренландию и полуостров Лабрадор (восток Канады). 

Геолог из Колумбии Майя Копылова отметила, что это точно часть Северо-Атлантической платформы, поскольку она отличалась своим уникальным минеральным составом. Чтобы это выяснить, исследователи использовали современные методы петрографии, термобарометрии и минералогии для анализа 120 образцов горных пород, поднятых на поверхность с глубины 150-400 километров. 

Благодаря найденному фрагменту древнего кратона, ученые поняли, что Северо-Атлантическая платформа была на 10% крупнее, чем они предполагали ранее.

Напомним, что исследователи нашли большой континент, который назвали "Большая Адрия". По размерам он не уступает Гренландии. Ученые говорят, что континент откололся от Северной Африки примерно 140 млн лет назад и сейчас "похоронен" под южной частью европейского континента.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что около 50 миллионов лет назад существовал восьмой континент, который назывался Зеландией. Палеонтологи поделились предположениями, кто же мог обитать на затонувшем континенте. 


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Источник: https://academic.oup.com/petrology/advance-article-abstract/doi/10.1093/petrology/egz061/5697922?redirectedFrom=fulltext
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