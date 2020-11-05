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Главная Новости Общество наука и обучение ФОТОФАКТ: в озере Лох-Несс обнаружили загадочный объект
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ФОТОФАКТ: в озере Лох-Несс обнаружили загадочный объект

Загадочный объект увидели на экране гидролокатора

сегодня, 19:00
Автор:

Светлана Шкурупий

На глубине 200 метров шотландского озера Лох-Несс, которое славится легендой о древнем чудовище, зафиксировали загадочную фигуру. И хоть ученые неоднократно опровергали существование Несси, многим энтузиастам любопытно, что же зафиксировал гидролокатор круизного судна.

ФОТОФАКТ: в озере Лох-Несс обнаружили загадочный объект

чудовище (фото из открытых источников)

Шкипер Род Мичи рассказал, что на глубине 189 метров его гидролокатор показал таинственный объект, длиной в 10 метров и формой в виде большого полумесяца. Он предположил, что это может быть гигантский осетр или большая стая рыб, или же то самое чудовище. Капитан судна признался, что проходил мимо этого места множество раз, но больше не замечал этого таинственного объекта. 

Фото: Ronald Mackenzie / SWNS.COM

Охотник за Лох-несским чудовищем Стив Фэлтен, который посещает озеро на протяжение 30 лет, также просмотрел изображение с гидролокатора и отметил, что этот снимок является самым убедительным доказательством того, что на дне озера живет легендарное существо. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на территории Польши найдены окаменелые останки древнего морского чудовища, который жил 150 млн лет назад.


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Источник: https://nypost.com/2020/11/04/loch-ness-monster-spotted-on-sonar-again/
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