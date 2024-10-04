Эверест растет слишком быстро: ученые обнаружили неожиданную аномалию

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Slava Kot
Эверест является самой высокой горой на Земле, и его высота постоянно увеличивается. Международная группа ученых во главе с исследователями из Университетского колледжа Лондона обнаружили, что высота горы Эверест за последние 89 тыс. лет увеличилась на 15-50 метров, чем должно быть. Причем причина этого оказалась неочевидной – река Арун.
Гора Эверест. Фото из открытых источников
Исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience, выявило, что увеличение высоты горы Эверест является некоторой аномалией. Объяснением этой аномалии стала река Арун, которая протекает примерно в 75 км от горы Эверест и создает эрозию. Река вымывает камень и почву, что уменьшает массу горы и вызывает явление под названием изостатический отскок.
Этот процесс медленный и высота горы Эверест увеличивается всего на 2 мм ежегодно. Однако за последние 89 тыс. лет, его высота выросла на 15-50 метров.
Кроме того, река Арун, отвечающая за увеличение высоты горы Эверест, также влияет на соседние горы, в частности Лхоцзе и Макалу, четвертую и пятую по высоте вершины мира соответственно.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что туристы проигнорировали предупреждение и пошли в горы. Они дорого за это заплатили.
Также "Комментарии" писали о неожиданном инциденте на Эвересте. Мужчины подрались из-за попытки сделать селфи.
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