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Эверест растет слишком быстро: ученые обнаружили неожиданную аномалию

Гора Эверест скорее растет, чем разрушается благодаря природному явлению в 75 км от самой высокой горы на планете.

сегодня, 17:13
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Slava Kot

Эверест является самой высокой горой на Земле, и его высота постоянно увеличивается. Международная группа ученых во главе с исследователями из Университетского колледжа Лондона обнаружили, что высота горы Эверест за последние 89 тыс. лет увеличилась на  15-50 метров, чем должно быть. Причем причина этого оказалась неочевидной – река Арун.

Эверест растет слишком быстро: ученые обнаружили неожиданную аномалию

Гора Эверест. Фото из открытых источников

Исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience, выявило, что увеличение высоты горы Эверест является некоторой аномалией. Объяснением этой аномалии стала река Арун, которая протекает примерно в 75 км от горы Эверест и создает эрозию. Река вымывает камень и почву, что уменьшает массу горы и вызывает явление под названием изостатический отскок.

"Это сродни сбросу груза с корабля. Корабль становится легче и поэтому поднимается немного выше. Подобным образом, когда земная кора становится легче… она может плавать немного выше", — говорит соавтор исследования Адам Смит.

Этот процесс медленный и высота горы Эверест увеличивается всего на 2 мм ежегодно. Однако за последние 89 тыс. лет, его высота выросла на 15-50 метров.

"Наше исследование показывает, что по мере того, как соседняя речная система врезается глубже, потеря материала приводит к тому, что гора продолжает расти", – добавляет Смит.

Кроме того, река Арун, отвечающая за увеличение высоты горы Эверест, также влияет на соседние горы, в частности Лхоцзе и Макалу, четвертую и пятую по высоте вершины мира соответственно.

"Гора Эвереста и соседние вершины растут, потому что изостатический отскок поднимает их быстрее, чем эрозия разрушает. Теперь мы лучше понимаем, что ими двигает", — объяснил другой ученый Мэтью Фокс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что туристы проигнорировали предупреждение и пошли в горы. Они дорого за это заплатили.

Также "Комментарии" писали о неожиданном инциденте на Эвересте. Мужчины подрались из-за попытки сделать селфи.



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Источник: https://www.nature.com/articles/s41561-024-01535-w
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