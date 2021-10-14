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Это возможность получить классный карьерный старт – ректор Метинвест Политехники о Worldskills Ukraine

Соревнования среди молодых специалистов и школьников проходят в 18 компетенциях

сегодня, 15:02
Автор:

Елена Бурдейная

В Мариуполе закончился региональный отбор участников Всеукраинского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Ukraine для молодых специалистов и школьников.

Это возможность получить классный карьерный старт – ректор Метинвест Политехники о Worldskills Ukraine

Новые возможности на Worldskills Ukraine в "Метинвест политехнике" - фото с сайта 5-го канала

Соревновались в 18 компетенциях. Токари, слесари, электромонтеры, машинисты и сварщики – демонстрировали свои навыки в установленное время.

Победитель регионального отбора Кирьякулов Юрий говорит:

"Я соревновался в компетенции "Подъем и перемещение грузов"... Даже если ты не выиграешь, все равно себя покажешь. Возможно, для себя что-то новое узнаешь. Но в моем случае, я надеялся победить и я победил".

Ректор "Метинвест Политехники" Александр Почтенный заверил:

"Конечно, мы очень заинтересованы в том, чтобы молодежь или непосредственно после учебных заведений, или пройдя определенную практику на производстве, приходила к нам. Чтобы учились, развивали свои таланты и становились все успешнее и успешнее. И получали действительно классный карьерный старт".

Поддержка конкурса WorldSkills Ukraine еще раз подтверждает – "Метинвест" последовательно помогает реформировать техническое образование в стране. При поддержке Группы реализовано 57 профессиональных и 50 образовательных стандартов. В общем, за 15 лет своей работы "Метинвест" направил в развитие украинского образования 180 млн грн.

"Метинвест Политехника" — инновационный горно-металлургический вуз, который открылся в Мариуполе в 2020 г. и будет готовить специалистов по инженерным и техническим специальностям. Его студенты получат мощную практическую подготовку, в которой нуждаются современные предприятия. Цель Политехники — стать центром креативности и инноваций в техническом направлении при поддержке современных преподавателей и талантливой молодежи, которая получит фантастическое профессиональное будущее.

Издание "Комментарии" ранее публиковало информацию о том, как строится карьера топ-спортсменов: баскетболиста, легкоатлета, боксера, футболиста.


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Источник: https://www.5.ua/ukrayina/tse-mozhlyvist-otrymaty-klasnyi-kariernyi-start-rektor-metinvest-politekhniky-pro-worldskills-ukraine-257627.html
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