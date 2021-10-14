Это возможность получить классный карьерный старт – ректор Метинвест Политехники о Worldskills Ukraine

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Елена Бурдейная
В Мариуполе закончился региональный отбор участников Всеукраинского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Ukraine для молодых специалистов и школьников.
Новые возможности на Worldskills Ukraine в "Метинвест политехнике" - фото с сайта 5-го канала
Соревновались в 18 компетенциях. Токари, слесари, электромонтеры, машинисты и сварщики – демонстрировали свои навыки в установленное время.
Победитель регионального отбора Кирьякулов Юрий говорит:
Ректор "Метинвест Политехники" Александр Почтенный заверил:
Поддержка конкурса WorldSkills Ukraine еще раз подтверждает – "Метинвест" последовательно помогает реформировать техническое образование в стране. При поддержке Группы реализовано 57 профессиональных и 50 образовательных стандартов. В общем, за 15 лет своей работы "Метинвест" направил в развитие украинского образования 180 млн грн.
"Метинвест Политехника" — инновационный горно-металлургический вуз, который открылся в Мариуполе в 2020 г. и будет готовить специалистов по инженерным и техническим специальностям. Его студенты получат мощную практическую подготовку, в которой нуждаются современные предприятия. Цель Политехники — стать центром креативности и инноваций в техническом направлении при поддержке современных преподавателей и талантливой молодежи, которая получит фантастическое профессиональное будущее.
Издание "Комментарии" ранее публиковало информацию о том, как строится карьера топ-спортсменов: баскетболиста, легкоатлета, боксера, футболиста.
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