Если Земля погибнет, галактика потеряет уникальную цивилизацию: предупреждение английского физика

The Guardian публикует обращение к политикам, которые способны уничтожить жизнь на Земле вследствие климатической или иной катастрофы.

Млечный путь - фото из сети

Люди могут быть единственными разумными существами в галактике, поэтому уничтожение цивилизации — это катастрофа всегалактического масштаба. Об этом говорит Брайан Кокс — английский физик, автор научно-популярных книг о космосе и ведущий цикла научных фильмов ВВС. Он обращается к политикам накануне конференции ООН по изменению климата (СОР26), которая состоится в Глазго 31 октября — 12 ноября 2021 г.

Ученые, с которыми общался Брайан, предполагают, что разумная жизнь может быть естественным явлением, которое при определенных условиях может закономерно возникнуть, а может и не возникнуть. В новом фильме ВВС будет исследоваться идея Goldilocks principle: жизнь на Земле появилась в результате уникальной и неповторимой ситуации — определенного расположения планеты относительно Солнца и определенной последовательность событий миллиард лет назад. Только благодаря этому сложились условия, которые сделали возможным существование цивилизации.

Кокс исследует рабочее предположение ученых, что цивилизаций в галактике очень и очень мало, возможно — наша цивилизация действительно единственная. Астрономы говорят, что в галактике Млечный путь существует около 20 млрд планет похожих на Землю. Биологи считают, что ожидать встретить жизнь можно на каждой из них. Но это все будет в лучшем случае слизью, а не цивилизацией. Если в результате ядерной войны, или климатических изменений, или других причин, цивилизация исчезнет, то существование Галактики потеряет "смысл": только на Земле атомы могли "думать", потому что только человек обладает сознанием.

"Если согласиться, что смысл — это то, что возникает у достаточно сложных биологических машин, то единственное место, где эти машины могут существовать, — это здесь. Тогда правильно сказать, что если бы нашей планеты не было, то галактика — бессмысленна".

Если же предположить, что в галактике много цивилизаций, то появляется идея о "большом фильтре": цивилизации не живут долго, они не справляются с вызовами индустриализации и погибают.

"Климат — это [также] вызов... Есть много вызовов, с которыми сталкиваются цивилизации, когда они приобретают знания и возможности, и вполне вероятно, что цивилизации имеют естественное ограничение жизни".

Издание "Комментарии" раньше публиковало фотографии соседней галактики, сделанные с помощью телескопа NASA/ESA Hubble.





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