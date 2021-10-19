Если Земля погибнет, галактика потеряет уникальную цивилизацию: предупреждение английского физика

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Елена Бурдейная
The Guardian публикует обращение к политикам, которые способны уничтожить жизнь на Земле вследствие климатической или иной катастрофы.
Млечный путь - фото из сети
Люди могут быть единственными разумными существами в галактике, поэтому уничтожение цивилизации — это катастрофа всегалактического масштаба. Об этом говорит Брайан Кокс — английский физик, автор научно-популярных книг о космосе и ведущий цикла научных фильмов ВВС. Он обращается к политикам накануне конференции ООН по изменению климата (СОР26), которая состоится в Глазго 31 октября — 12 ноября 2021 г.
Ученые, с которыми общался Брайан, предполагают, что разумная жизнь может быть естественным явлением, которое при определенных условиях может закономерно возникнуть, а может и не возникнуть. В новом фильме ВВС будет исследоваться идея Goldilocks principle: жизнь на Земле появилась в результате уникальной и неповторимой ситуации — определенного расположения планеты относительно Солнца и определенной последовательность событий миллиард лет назад. Только благодаря этому сложились условия, которые сделали возможным существование цивилизации.
Кокс исследует рабочее предположение ученых, что цивилизаций в галактике очень и очень мало, возможно — наша цивилизация действительно единственная. Астрономы говорят, что в галактике Млечный путь существует около 20 млрд планет похожих на Землю. Биологи считают, что ожидать встретить жизнь можно на каждой из них. Но это все будет в лучшем случае слизью, а не цивилизацией. Если в результате ядерной войны, или климатических изменений, или других причин, цивилизация исчезнет, то существование Галактики потеряет "смысл": только на Земле атомы могли "думать", потому что только человек обладает сознанием.
Если же предположить, что в галактике много цивилизаций, то появляется идея о "большом фильтре": цивилизации не живут долго, они не справляются с вызовами индустриализации и погибают.
Издание "Комментарии" раньше публиковало фотографии соседней галактики, сделанные с помощью телескопа NASA/ESA Hubble.
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