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Главная Новости Общество наука и обучение Довольно мрачная история: почему «Черная пятница» так называется
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Довольно мрачная история: почему «Черная пятница» так называется

Черная пятница – первая пятница после Дня благодарения в США

сегодня, 21:46
Автор:

Любовь Блажко

Большинство из нас уверены в том, что Черная Пятница получила такое название, потому что скидки становятся настолько большими, что магазины работают себе в убыток. Но на самом деле это далеко не так, и вот почему.

Довольно мрачная история: почему «Черная пятница» так называется

Почему «Черная пятница» так называется. Фото: unsplash

Впервые этот термин использовали два финансиста Джей Гулд и Джим Фиск в 1969 году, когда решились скупить максимально много национального золота, чтобы позднее продать его по выгодной для себя цене. О хитром плане вскоре стало известно, поэтому фондовый рынок оказался в состоянии свободного падения. И это привело к тому, что деньги потеряли все богачи того времени. 

А в конце 1950-х работодатели начали отслеживать странную закономерность: много людей брали больничный именно после Дня благодарения. Из-за чего для предпринимателей эта пятница действительно стала "черной", потому что производство останавливалось на несколько дней. 

Правоохранительные органы тоже начали называть следующую пятницу после Дня благодарения "черной", потому что они работали в эти дни сверхурочно, так как никто не ходил на работу. 

А вот американские продавцы долго думали, как назвать день скидок после праздника. Сначала была "Большая пятница", но она почему-то не прижилась. И только через некоторое время она стала называться "Черной пятницей", что означало выгодные товары для покупателей и рекордную прибыль для магазинов. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Черная пятница 2020: на что жалуются украинские покупатели. 


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Источник: https://www.popmech.ru/editorial/646043-pochemu-chernaya-pyatnica-tak-nazyvaetsya/?from=qa_3
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