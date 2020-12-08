Дополнительные предметы по ВНО могут стать платными

Сдать школьникам ВНО за счет государственного бюджета можно было по пяти предметам. Сейчас, как говорится на сайте Министерства образования и науки, дополнительные предметы ВНО могут стать платными. Как говорится в пресс-релизе МОН, данное решение поможет уменьшить расходы на тестирование, которые будут проходить итоговую госаттестацию в форме ВНО.

ФОТО: Из открытых источников

"Прохождение внешнего оценивания: из установленного МОН количества учебных предметов за счет средств государственного бюджета; сверх установленного МОН количества учебных предметов за счет средств физических и юридических лиц в порядке, установленном Министерством образования и науки", — гласит текст проекта.

Обсуждать данный проект будут до конца декабря. В Украине в связи с коронавирусом в этом году выпускники школ были освобождены от обязательной государственной итоговой аттестации в этом году, но внешнее независимое оценивание осталось в силе.

Отметим, целый год школьники занимаются с репетиторами, чтобы в конце года сдать ЗНО. Так, со следующего года в перечень обязательных предметов добавят математику.

Напомним, "Комментарии" писали, что Столичным школам из городского бюджета выделили более 23 миллионов гривен для защиты от COVID-19.На средства индивидуальной защиты для учреждений общего среднего образования Шевченковского района направлено 736,2 тыс. грн, а на закупку бумажных полотенец, дезинфицирующих средств, бактерицидных ламп и термометров — более 1 млн грн. В Печерском районе на маски и антисептики понадобилось более 1,6 млн грн, из которых около 259 тыс. грн — на медицинские маски, полумаски фильтрующие, защитные щитки и костюмы и более 1,3 млн на дезсредства.





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