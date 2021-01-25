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Для чего на самом деле придумали маленький карман на джинсах

Вряд ли найдется человек, в чьем гардеробе не было бы места хотя бы для одной пары джинсов

сегодня, 16:15
Автор:

Любовь Блажко

Джинсы являются базовым и незаменимым элементом гардероба как мужчин, так и женщин. И наверняка вы хоть раз задумывались о том, для чего нужен тот самый маленький карман на всех джинсах. Давайте скорее узнаем, зачем же его придумали. Об этом пишет "Men 24. Юа".  

Для чего на самом деле придумали маленький карман на джинсах

Для чего на самом деле придумали маленький карман на джинсах. Фото: unsplash

Маленький карман не для монет

Некоторые люди считают, что карман придумали для монет. Однако это совсем не так, ведь доставать их оттуда неудобно. 

Маленький карман не для билетов

А кто-то уверен, что раньше этот карман предназначался для билетов в кино или на концерт. Тем не менее сейчас карман стал гораздо меньше, поэтому сложно будет туда запихнуть какой-либо билет. 

Также многие носили в нем легендарную зажигалку Zippo.

Карман для часов

Маленький карман с самого начала был "карманом для часов". Ковбои или рабочие хранили в нем свои карманные часы. 

Стоит отметить, что в современном мире никто не носит карманные часы, но карман для них так и остался на джинсах. Сейчас же ему нашли новое применение: люди кладут в карман беспроводные наушники, ведь они отлично там помещаются. 

Как сообщало издание "Комментарии", как часто нужно стирать джинсы. Этот незаменимый элемент гардероба каждого человека нужно стирать в холодной воде или на специальной программе стирки, вывернув наизнанку после 5-7 носок. И не важно, носили ли вы их два дня или две недели – количество микробов на них все равно окажется практически одинаковым. 

Также мы писали, почему мужчинам нежелательно носить узкие джинсы. Эксперты провели научный эксперимент, в котором приняло участие около 2 тысяч британцев. И результаты удивили даже самых ученых. Оказалось, что в современном мире каждый 10-й мужчина сталкивается с неприятными последствиями из-за ношения узких джинсов. 


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Источник: https://men.24tv.ua/ru/zachem-malenkij-karman-dzhinsah-chto-nuzhno-poslednie-novosti_n1522072
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