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Главная Новости Общество наука и обучение Депутаты снова хотят запретить смартфоны школьникам
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Депутаты снова хотят запретить смартфоны школьникам

В парламенте зарегистрировали законопроект, предусматривающий запрет использования смартфонов на уроках

сегодня, 15:00
Автор:

Татьяна Лозовенко

16 октября депутат Алексей Гончаренко зарегистрировал законопроект №4226, который предусматривает запрет на приборы с доступом в Интернет в школьных учреждениях. Об этом 26 октября сообщает Ain.ua

Депутаты снова хотят запретить смартфоны школьникам

Фото: dnepr.info

Автор отметил, что использование гаджетов на уроках отвлекает от процесса обучения. То же время в перерывах они могли бы тратить на общение. По мнению Алексея, дети часто злоупотребляют гаджетом и тратят время, когда нужно, например, сделать задание, пойти на тренировку, или пообщаться с родителями. Он также отметил, что понимает те преимущества, которые предоставляет сеть.

Автор предлагает запретить в учреждениях полного среднего образования смартфоны и другие устройства с доступом к Интернету во время проведения занятий. Исключением может были лишь использование их непосредственно в процессе обучения и детьми с ограниченными возможностями. Кроме того, регламент использования техники, по мнению Гончаренко, устанавливается самим заведением.

Ранее "Комментарии" сообщали об особенностях выпускных экзаменов для школьников в 2021 году.








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