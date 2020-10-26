Депутаты снова хотят запретить смартфоны школьникам

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Татьяна Лозовенко
16 октября депутат Алексей Гончаренко зарегистрировал законопроект №4226, который предусматривает запрет на приборы с доступом в Интернет в школьных учреждениях. Об этом 26 октября сообщает Ain.ua
Фото: dnepr.info
Автор отметил, что использование гаджетов на уроках отвлекает от процесса обучения. То же время в перерывах они могли бы тратить на общение. По мнению Алексея, дети часто злоупотребляют гаджетом и тратят время, когда нужно, например, сделать задание, пойти на тренировку, или пообщаться с родителями. Он также отметил, что понимает те преимущества, которые предоставляет сеть.
Автор предлагает запретить в учреждениях полного среднего образования смартфоны и другие устройства с доступом к Интернету во время проведения занятий. Исключением может были лишь использование их непосредственно в процессе обучения и детьми с ограниченными возможностями. Кроме того, регламент использования техники, по мнению Гончаренко, устанавливается самим заведением.
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