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Цветения водоемов может нести серьезную угрозу для человечества - рассказываем почему

Ученые выяснили, какой вред организму человека наносит цветения воды

сегодня, 10:25
Автор:

Кириєнко Анна

Цветения водоемов — серьезная проблема, с которой сталкиваются во многих уголках мира, в том числе и в Украине. Данное явление вызывает изменение климата и другие экологические проблемы. Известно, что цветение портит качество воды и вредит организмам, которые живут в водоемах. Однако недавно исследователи обнаружили еще одну серьезную угрозу явления. Об этом сообщает издание Science alert.

Цветения водоемов может нести серьезную угрозу для человечества - рассказываем почему

Цветение воды может отравлять людей - результаты последних исследований. Фото: ecogrizzly.shop

Оказывается, некоторые вредные вещества, образованные в период цветения воды могут высвобождаться в воздух и отравлять людей. Негативное влияние оказывает токсин цианобактерий ATX. Он производится цветением вредных водорослей. Токсин может вызывать потерю координации, паралич и даже смерть.

Токсин выделяется во время гибели растений. В воздух он попадает, вероятно, из-за ветров и туманов. Однако пока эта теория не подтверждена.

Ученые рекомендуют воздерживаться от прогулок вблизи водоемов, которые активно цветут.

Стоит отметить, что в Украине массово цветет пресная вода именно летом (июль-август).

Напомним, что в Великобритании появился еще один памятник, который увековечивает современных общественных деятелей. На этот раз подобная честь была предоставлена известной активистке Грете Тунберг, которая выступает за сохранение экологии. Памятник Тунберг находится на территории университета Винчестера. Как он выглядит и какой смысл несет, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что в Украине возможно повторение наводнений в западных областях, а на юге — не избежать засух. О климатических и экологических изменений, которые ожидают нашу страну в ближайшее время, сайту "Комментарии" рассказал эксперт. Об этом читайте в нашем материале.


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Источник: https://www.sciencealert.com/scientists-have-found-that-a-dangerous-algal-bloom-toxin-can-be-found-in-the-air
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