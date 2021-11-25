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В Украине усовершенствуют технический уровень сельских школ: подписан меморандум

Меморандум предусматривает усовершенствование технического уровня сельских школ и развитие цифровых технологий

сегодня, 12:10
Автор:

Карина Ожерельева
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Министерство образования и науки подписало с одной из ведущих IT-компаний Украины EPAM меморандум о сотрудничестве в сфере развития образовательных технологий, предусматривающий улучшение качества предоставления образования благодаря использованию цифровых решений. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства образования и науки Украины.

В Украине усовершенствуют технический уровень сельских школ: подписан меморандум

Подписание меморандума между МОН и IT-компанией EPAM - фото с официального сайта МОН Украины

Меморандум о сотрудничестве, кроме использования цифровых технологий, предусматривает также повышение уровня обмена информацией, а также участие в мероприятиях, посвященных реформе образования и науки. В планируемом проекте предусмотрено, что EPAM поможет с техническим оснащением школ в областях, где есть представительство компании. Первая партия технических приборов для школьников будет направлена на нужды учебных заведений Хмельницкой области. До конца года планируется передать сельским школам около 100 единиц компьютерной техники. Партнером проекта выступит международный благотворительный фонд "Каритас Украины".

"Ежедневно мы работаем над тем, чтобы образовательная среда была современной и цифровой. Сегодня трудно представить реализацию многих процессов и задач без современного гаджета, образование здесь не исключение. Мы благодарны компании ЕРАМ Украина за готовность поддерживать цифровую трансформацию образования", – отметил замминистра. по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Артур Селецкий.

Согласно результатам онлайн-анкетирования, проведенного в начале года Государственной службой качества образования, 22% респондентов отметили низкое качество интернет-связи препятствием образовательному процессу, а 53% опрошенных учителей сообщили о проблемах технического характера в школах. Как отметил исполнительный директор EPAM Украина Сергей Рожок, в рамках внедрения дистанционного обучения украинской системе образования нужна помощь, в частности, в использовании современных цифровых инструментов и решений. Именно поэтому подписание меморандума сейчас является столь актуальным и необходимым.

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Источник: https://mon.gov.ua/ua/news/silskim-shkolam-bude-peredano-do-100-odinic-kompyuternoyi-tehniki-mon-i-eram-ukrayina-pidpisali-memorandum-pro-spivpracyu?fbclid=IwAR3RtbzRKjarTLXNBA5VBisG4vi7raeQ2SFD2YH1IpMddZ7n6Ti-4ECd8qA
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