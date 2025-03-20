Что за собой скрывают черные дыры: ученые сделали шокирующее открытие

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Кравцев Сергей
Черные дыры, традиционно считавшиеся конечной точкой для материи и времени, могут быть чем-то большим. Группа ученых из Шеффилдского университета выдвинула гипотезу, что черная дыра – это не конец, а начало, являющееся порталом, ведущим к белой дыре, где материя и время возрождаются.
Черные дыры в космосе. Фото из открытых источников
Согласно классической теории Эйнштейна, в центре черной дыры находится сингулярность, где законы физики перестают действовать. Однако новые исследования, основанные на квантовой механике, показывают, что сингулярность может являться лишь переходом к другому состоянию, где время продолжает существовать.
Два исследователя, применив квантовую механику к модели черной дыры, обнаружили, что вместо классической сингулярности в ее центре могут происходить квантовые флуктуации, ведущие к возникновению белой дыры. В такой точке, в отличие от черной дыры, материя и время не исчезают, а "извергаются" во Вселенную.
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