Что за собой скрывают черные дыры: ученые сделали шокирующее открытие

Черные дыры, традиционно считавшиеся конечной точкой для материи и времени, могут быть чем-то большим. Группа ученых из Шеффилдского университета выдвинула гипотезу, что черная дыра – это не конец, а начало, являющееся порталом, ведущим к белой дыре, где материя и время возрождаются.

Черные дыры в космосе. Фото из открытых источников

Согласно классической теории Эйнштейна, в центре черной дыры находится сингулярность, где законы физики перестают действовать. Однако новые исследования, основанные на квантовой механике, показывают, что сингулярность может являться лишь переходом к другому состоянию, где время продолжает существовать.

"Долгое время мы загадывали над вопросом, может ли квантовая механика изменить наше понимание черных дыр и помочь разгадать их истинную природу. Дело в том, что в квантовой механике время не может закончиться, поскольку системы постоянно меняются и развиваются", — заявил соавтор исследования из Школы математических и физических наук Шефте.

Два исследователя, применив квантовую механику к модели черной дыры, обнаружили, что вместо классической сингулярности в ее центре могут происходить квантовые флуктуации, ведущие к возникновению белой дыры. В такой точке, в отличие от черной дыры, материя и время не исчезают, а "извергаются" во Вселенную.

"В наших исследованиях время появляется из таинственной темной энергии, которая пронизывает всю Вселенную. Мы предполагаем, что время измеряется темной энергией, которая есть повсюду во Вселенной. Это важнейшая новая идея, позволяющая нам понять происходящие внутри черной дыры явления", — отметили ученые.

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