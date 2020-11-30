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Что на самом деле влияет на уровень нашего терпения: ответ ученых

Ответ оказался неожиданным даже для специалистов

сегодня, 16:09
Автор:

Любовь Блажко

Японские ученые провели новое научное исследование, в ходе которого им удалось выяснить, что же на самом деле влияет на уровень нашего терпения. Оказывается, что за это отвечает гормон серотонин. Он "диктует" нашему сознанию, как нам отреагировать на ту или иную ситуацию: спокойно подождать или не терпеть больше ни минуты. 

Что на самом деле влияет на уровень нашего терпения: ответ ученых

Что на самом деле влияет на уровень нашего терпения. Фото: unsplash

Специалисты провели ряд упражнений с грызунами, которые имели светочувствительные нейроны в области мозга, и были связаны с серотонином. Так, животные знали, что если засунуть нос в специальную дырочку, то там их может ждать вкусная награда. Тем не менее, ученые давали им лакомство только в трех из четырех случаев. 

И когда грызуны терпеливо ждали свою награду, то ученые выяснили интересную закономерность: высвобождение серотонина увеличивало количество времени, в течении которого мыши были готовы ждать свое лакомство. И это независимо от того, сколько именно времени могло на это понадобится. 

"Серотонин — один из самых известных нейромодуляторов поведения, помогающий регулировать настроение, циклы сна/бодрствования и аппетит. Наше исследование показывает, что его высвобождение также играет решающую роль в развитии терпения, увеличивая время, которое мыши готовы ждать награду", — рассказал автор этого исследования Кацухико Миядзаки. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как компенсировать вред от сидячего образа жизни. 


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Источник: https://www.popmech.ru/science/news-648003-okazalos-chto-serotonin-napryamuyu-vliyaet-na-terpenie/
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