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Что «лайки» в соцсетях делают с мозгом человека, - исследование

К сожалению, многие пользователи зависимы от «лайков»

сегодня, 15:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Американские ученые в ходе нового исследования выяснили, как "лайки" в социальных сетях влияют на поведение людей и их активность в интернете.

Что «лайки» в соцсетях делают с мозгом человека, - исследование

(фото из открытых источников)

Специалисты из Нью-Йорка проанализировали около миллиона постов в различных социальных сетях 4 тысяч пользователей. Они отметили, что чем больше люди получают "лайков" на своих фотографиях или публикациях, тем активнее они ведут свои странички и делают больше контента. Соответственно, если человек получает мало "лайков", тем реже он делает посты и делятся обновлениями в социальных сетях.  

Эксперты сравнили такое поведение с "Ящиком Скиннера" — лабораторный прибор, используемый для изучения поведения животных. С его помощью ученые проводили эксперименты на грызунах, например, награждали их едой, когда те совершали определенные действиями (нажимали на кнопку). Таким образом, грызуны запоминали, что именно они должны сделать, чтобы получить еду и делали это гораздо чаще. 

Свою гипотезу исследователи подтвердили экспериментом. На одной из онлайн-платформ, похожей на соцсеть Instagram, люди публиковали различные мемы и получали за это "лайки". И результаты показали, что действительно те, кто делал контент чаще, был вознагражден вниманием других пользователей.  

Ученый Бьорн Линдстрем отметил, что результаты их исследования помогут понять, почему социальные сети стали доминировать в повседневной жизни людей и как найти способы, чтобы победить эту "зависимость".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинцы рассказали, какими социальными сетями они пользуются чаще всего. Кто оказался на первом месте, узнайте в нашем материале.


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Источник: https://www.nature.com/articles/s41467-020-19607-x
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