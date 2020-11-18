Что делает нас сильнее: был ли прав Ницше

Если детально изучить информацию об ученых, которые в начале своей карьеры подавали заявки на получение грантов R01 от Национального института здравоохранения (NIH) в период с 1990 по 2005 год, то можно найти ответ на этот вопрос.

Действительно ли поражения делают нас сильнее. Фото: unsplash

Рассматривая заявки, NIH принимает решение о предоставлении гранта или отказе в этом. Чтобы принять столь важное решение, нужно провести специальную процедуру, которая оценит деятельность каждого отдельного кандидата, а также план соискателя в баллах. И если претендент набирает сумму баллов, которые выше проходного, то он автоматически проходит.

Итак, получается, что есть те, кто получил свой грант, и те, кому не хватило баллов. Из этого также можно предположить, что научный уровень всех участников примерно одинаков.

Но, как выяснилось позже, те, кто тогда не прошел, сначала публикуют чуть меньше своих научных работ, а потом и вовсе обгоняют коллег, которые получили грант. Кроме этого, так называемые "неудачники" имеют гораздо большую вероятность написать научный "хит" (высокоцитируемая статья). Доказательства этого мы можем увидеть в графике ниже, где результаты, продемонстрированные "неудачниками" (оранжевый цвет) и "везунчиками" (синий цвет).





Из вышесказанного следует вывод, что правило, о котором нам говорил Фридрих Ницше, действительно работает.

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