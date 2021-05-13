Что будет с миром к 2100 году - исследование

Стало известно, каким будет мир через сто лет. Об этом сообщило издание The New York Times, которое проанализировало исследования с Европейской конференции по космическому мусору.

Мир в 2100 году - каким он станет - исследование. Фото: m24.ru

В материале предоставлено совсем печальную ситуацию. По мнению экспертов, люди смогут уничтожить не только Землю, а и космическое пространство. Тем самым человечество сделает невозможным доступ будущих поколений в космос.

"Атмосфера нашей планеты естественным образом влечет орбитальный мусор вниз и сжигает его в толще нижней атмосферы, но растущий уровень углекислого газа снижает плотность верхней атмосферы, что может ослабить этот эффект. Проблема была недооценена, и количество космического мусора на орбите может, при худшем сценарии, увеличиться в 50 раз до 2100 года", — говорится в сообщении.

Кроме того, ученые переживают за возможное уменьшение плотности атмосферы из-за роста уровня углекислого газа. К 2100 году атмосфера может потерять до 80% своей плотности.

Также ученые сосредоточены на космическом мусоре. В настоящее время зафиксировано более 2500 объектов размером более четыре дюйма сейчас обращаются на высоте 250 миль или ниже. Ученые прогнозируют, что объектов на этой высоте увеличится в 50 раз и составит около 125 000.

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