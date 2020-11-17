Человеческий мозг — это один из самых главных органов, который отвечает за деятельность всего нашего организма.

Что будет с человеком, если ему удалить половину мозга. Фото: unsplash

А что будет, если изъять у человека половину мозга? Этим вопросом занялись ученые из Калифорнийского технологического института. Оказывается, человек, который лишится значительной части своего мозга, не сильно будет отличаться от всех остальных. Почему? Потому что мозг имеет невероятную способность: перестраиваться под новые обстоятельства с быстрой скоростью.

Специалисты при помощи МРТ сравнили мозг людей, возраст которых 20-30 лет, с изъятой половиной мозга, и людей, у которых остался полный здоровый мозг. Результаты удивили даже самых ученых.

Оказалось, что даже если у человека нет определенной части мозга, то это никак не отразится на его работоспособности и продуктивности. При этом связь между мозговыми сетями у них стала выше. Из этого следует вывод, что человеческий мозг смог не только адаптироваться, но и самостоятельно восполнить пустоту, которая образовалась в одном из полушарий. Самое главное – без последствий для носителя.

В 2014 году 7-летнему мальчику удалили правую часть затылочной доли со зрительным центром, потому что у него была эпилепсия. Но в скором времени его мозг снова создавал нейронные связи, которые взяли на себя новые функции. Оба глаза мальчика были абсолютно здоровы.

Эксперты резюмируют, что подобные научные явления – это только маленькая часть, которую им удалось выяснить на сегодняшний день. Поэтому им предстоит узнать, как именно мозг перестраивает свою работу.

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