Чернобыльская АЭС начала испытания хранилища ядерного топлива нового типа

Чернобыльская АЭС начала испытания по захоронению отработанного ядерного топлива из хранилища "мокрого" типа (ХОЯТ-1) в хранилище ядерных выдходив "сухого" типа (ХОЯТ-2). Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения.

Фото: Евгений Малолетка, источник: Страна.юа

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины разрешила Чернобыльской атомной станции ввести в эксплуатацию хранилище отработанного ядерного топлива "сухого" типа (ХОЯТ-2). Это позволит начать "горячие" испытания с ядерными отходами, которые будут перемещаться из хранилища "мокрого" типа (ХОЯТ-1) в новое хранилище "сухого" типа (ХОЯТ-2).

За 23 года работы АЭС, на станции скопилось более 21 тыс. тепловыделяющих сборок, которые сейчас хранятся в хранилище отработанного ядерного топлива "мокрого" типа ХОЯТ-1. Но оно не рассчитано на длительное хранение топлива и срок его эксплуатации ограничен, поэтому все отработанные элементы должны быть перемещены в новое промежуточное хранилище отработанного ядерного топлива "сухого" типа ХОЯТ-2.

"Получение отдельного разрешения на осуществление деятельности ввода в эксплуатацию ядерной установки хранилища отработанного ядерного топлива "сухого" типа (ХОЯТ-2) - это успешный пример слаженного и эффективного сотрудничества профильных украинских институций, финансовой поддержки доноров Счета ядерной безопасности Европейского банка реконструкции и развития, и подрядчиков, которые работали в сложных условиях, связанных с карантинными ограничениями. Министр Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский неоднократно подчеркивал необходимость повышения уровня безопасности хранения отработанного ядерного топлива. Ведь безопасность - важнейший аспект, которого надо придерживаться при проведении любой деятельности. А введение ХОЯТ-2 в эксплуатацию позволит безопасно хранить отработанное ядерное топливо ЧАЭС в течение ближайших 100 лет", - отметил первый заместитель Министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Богдан Боруховский.

Сейчас в качестве первых испытаний в хранилище нового типа будет перемещено 186 отработанных тепловыделяющих сборок, которые после обработки будут расположены в бетонных модулях хранения.

И.о. генерального директора ГСП "Чернобыльская АЭС" Владимир Песков добавил, что, чтобы получить разрешение на ввод в эксплуатацию нового хранилища радиоактивных отходов, был пройден долгий путь. Все работники, которые будут привлечены к проведению "горячих" испытаний, прошли соответствующую подготовку и являются профессионалами своего дела.

"ЧАЭС приложит все усилия для успешного и безопасного проведения "горячих" испытаний", - подчеркнул Владимир Песков.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Украине были обнародованы детали событий, произошедших 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции

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