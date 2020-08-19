«Черная Луна»: в чем ее особенности и когда можно наблюдать

В среду, 19 августа, около 2:41 по Гринвичу (в 4:41 по киевскому времени), будет Новолуние. Как и любая другая новая Луна, она будет невидимой. В точное время новолуния наш спутник будет находиться примерно между Землей и Солнцем. Только его дальняя сторона будет освещена и с Земли она будет невидимой. Традиционно, Новолуние наступает раз в 29 дней. Но в этот раз оно особенное. Об этом пишет Forbes.



Нынешнее Новолуние называют "Черной Луной", потому что это третье Новолуние в сезоне с четырьмя Новолуниями. Это традиционное название, а не реальное астрономическое событие. Оно происходит примерно каждые 32 или 33 месяца, в зависимости от того, в каком часовом поясе вы находитесь.

Если разделить год на четыре части, в каждой из них должно быть по три Новолуния. Однако этот астрономический сезон-лето 2020 года в северном полушарии, зима 2020 года в Южном полушарии будет четыре Новолуния:

- 21 июня 2020 года;

- 20 июля 2020 года;

- 19 августа 2020 года;

- 17 сентября 2020 года (всего за пять дней до следующего равноденствия).

Что такое астрономический сезон

В отличие от метеорологических сезонов, которые относятся к годовому температурному циклу, астрономические сезоны относятся к положению Земли на ее орбите Солнца.

Астрономические сезоны определяются как промежутки между солнцестояниями (когда один из полюсов Земли направлен в сторону Солнца) и равноденствиями (когда наклоненная ось Земли направлена в сторону Солнца).

Астрономические сезоны определяются равноденствиями и солнцестояниями.

Этот гораздо более распространенный вид "черной Луны" в последний раз произошел в Северной Америке 31 июля 2019 года, а в следующий раз произойдет 30 апреля 2022 года, когда произойдет "Черное лунное затмение". Во время этого события частичное солнечное затмение будет видно из Южной Америки и Антарктиды. Поскольку Новолуние будет видимым силуэтом поперек части Солнца, это, возможно, самый визуальный вид "черной Луны".

Следующая "Черная Луна" будет 19 мая 2023 года.

Что происходит после "черной Луны"

Астрономы очень неоднозначно относятся к "черной Луне". В то же время, это одно из самых удивительных природных явлений.

Самый красивый пейзаж можно будет наблюдать, когда в сумерках в четверг будет виден нежный 5% освещенный полумесяц, опускающийся к западному горизонту. В следующие сумерки, в пятницу, можно будет увидеть сияние полумесяца, освещенного на 12%.

Ранее "Комментарии" писали, что Новолуние, которое следует ждать уже в среду, 19 августа, может принести большие перемены в жизни некоторых знаков зодиака. К людям, рожденным под знаками Близнецы, Весы, Скорприон и Водолей, эти перемены придут вместе с новыми знакомствами.

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