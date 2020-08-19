«Черная Луна»: в чем ее особенности и когда можно наблюдать

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Татьяна Веремеева
В среду, 19 августа, около 2:41 по Гринвичу (в 4:41 по киевскому времени), будет Новолуние. Как и любая другая новая Луна, она будет невидимой. В точное время новолуния наш спутник будет находиться примерно между Землей и Солнцем. Только его дальняя сторона будет освещена и с Земли она будет невидимой. Традиционно, Новолуние наступает раз в 29 дней. Но в этот раз оно особенное. Об этом пишет Forbes.
Нынешнее Новолуние называют "Черной Луной", потому что это третье Новолуние в сезоне с четырьмя Новолуниями. Это традиционное название, а не реальное астрономическое событие. Оно происходит примерно каждые 32 или 33 месяца, в зависимости от того, в каком часовом поясе вы находитесь.
Если разделить год на четыре части, в каждой из них должно быть по три Новолуния. Однако этот астрономический сезон-лето 2020 года в северном полушарии, зима 2020 года в Южном полушарии будет четыре Новолуния:
- 21 июня 2020 года;
- 20 июля 2020 года;
- 19 августа 2020 года;
- 17 сентября 2020 года (всего за пять дней до следующего равноденствия).
В отличие от метеорологических сезонов, которые относятся к годовому температурному циклу, астрономические сезоны относятся к положению Земли на ее орбите Солнца.
Астрономические сезоны определяются как промежутки между солнцестояниями (когда один из полюсов Земли направлен в сторону Солнца) и равноденствиями (когда наклоненная ось Земли направлена в сторону Солнца).
Астрономические сезоны определяются равноденствиями и солнцестояниями.
Этот гораздо более распространенный вид "черной Луны" в последний раз произошел в Северной Америке 31 июля 2019 года, а в следующий раз произойдет 30 апреля 2022 года, когда произойдет "Черное лунное затмение". Во время этого события частичное солнечное затмение будет видно из Южной Америки и Антарктиды. Поскольку Новолуние будет видимым силуэтом поперек части Солнца, это, возможно, самый визуальный вид "черной Луны".
Следующая "Черная Луна" будет 19 мая 2023 года.
Астрономы очень неоднозначно относятся к "черной Луне". В то же время, это одно из самых удивительных природных явлений.
Самый красивый пейзаж можно будет наблюдать, когда в сумерках в четверг будет виден нежный 5% освещенный полумесяц, опускающийся к западному горизонту. В следующие сумерки, в пятницу, можно будет увидеть сияние полумесяца, освещенного на 12%.
Ранее "Комментарии" писали, что Новолуние, которое следует ждать уже в среду, 19 августа, может принести большие перемены в жизни некоторых знаков зодиака. К людям, рожденным под знаками Близнецы, Весы, Скорприон и Водолей, эти перемены придут вместе с новыми знакомствами.
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