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Человечество начало жить в экологический долг

Для поддержания образа жизни населения необходимо 1,6 планеты

сегодня, 08:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Начиная с 22 августа 2020 года, человечество планеты начало жить в "экологический кредит", так как все природные ресурсы (вода, почва, чистый воздух), которые планеты способна восстановить в течение календарного года, уже исчерпаны. Об этом сообщает Международный научно-исследовательский институт Global Footprint Network.

Представители организации с 1970 года занимаются вычислением Дня перезагрузки земных ресурсов. По сравнению с прошлым годом, человечество использовало биоресурсы Земли на месяц позже. 22 августа 2020 года - средний день превышения нормы во всем мире, но каждая страна начинает жить в экологический долг в разное время.

Человечество начало жить в экологический долг

Организация сообщает, что такое экологическое расточительство может привести к исчезновению лесов, эрозии почвы, потери биологического разнообразия и увеличению содержания диоксида углевода в атмосфере, что ведет к климатическим изменениям. К сожалению, планета не успевает возобновить свои ресурсы, потому что человечество использует их намного быстрее. Согласно данным организации, для поддержания нормального образа жизни населения необходимо 1,6 планеты.



Ранее издание "Комментарии" называло главную угрозу для человечества.


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