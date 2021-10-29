Ученые прогнозируют, что увеличение средней температуры на планете может оказать пагубное влияние на человечество. Растущие "волны тепла" могут обернуться катастрофой для всей Земли. Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на профильное издание phys.org.

Человечество на пороге катастрофы: ученые предупредили об опасности - фото: УНН

Отмечается, что рост температурных показателей — движущая сила для образования интенсивных пожаров в лесах, засух, водных катаклизмом. А увеличение количества "волн тепла" потенциально фатально как для сельского хозяйства, так и населения планеты в целом.

По словам климатолога Роберта Вотара, наводнение может повлечь за собой несколько десятков смертей, а вот когда речь идет от "волнах" жары, то количество жертв может измеряться тысячами.

"И мы знаем, что эти "волны" тепла умножаются", — предупредил ученый.

Согласно отчету Организации Объединенных Наций (ООН), если температура на планете увеличится на два градуса по Цельсию, то четверть человечества может сталкиваться с "волнами тепла" не реже, чем один раз в пять лет.

Впрочем, глобальное потепление уже сделало невыносимой жизнь миллионов людей. Температура растет и в наиболее жарком регионе Земли — Долине Смерти в Соединенных Штатах. За последние два десятилетия там стало гораздо теплее, чем было.

Ученые предупреждают, если для замедления изменений климата не будет предпринято мер, то температурные показатели и невыносимые "волны тепла", которые они повлекут за собой, будут только смертоноснее.

Ранее в материале издания "Комментарии" говорилось, что В ООН предупреждают о новом кризисе, что коснется всего мира.





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