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Человечество может остаться без шоколада: причина исчезновения и сроки

Шоколадному дереву нужны особые условия для роста и развития

сегодня, 11:00
Автор:

Кириєнко Анна

Вскоре человечество может остаться без любимого десерта — шоколада. Об этом сообщили на официальной странице Организации Объединенных Наций в Facebook.

Человечество может остаться без шоколада: причина исчезновения и сроки

Шоколад может исчезнуть с планеты - в чем причина и когда это произойдет. Фото: lenta.ru

Согласно сообщению, человечество может потерять шоколад до 2040 года. Произойдет это из-за климатических изменений на планете.

Дело в том, что шоколадное дерево может расти только на узкой полосе вдоль экватора между 20º северной и южной широты, где климат достаточно теплый и влажный. К тому же деревья какао сразу страдают от прямого солнца. Также деревья нужно защищать от порывов ветра, который может им навредить. Эти особенности учитываются на плантациях.  

Однако, если климат изменится, все плантации смогут обеспечить данные условия и температуру. Поэтому деревьям будет сложнее расти и плодоносить.

Сейчас крупнейший производитель шоколада какао — Кот-д'Ивуар. На это государство приходится 30 процентов годового урожая во всем мире. Также любимый сладкий продукт человечества производят в Индонезии, Гане, Нигерии, Бразилии, Камеруне, Эквадоре, Доминиканской республике, Малайзии, а также Колумбии.

В детстве нас часто пугали, что шоколад вреден для здоровья. Особенно, конечно, от сладостей, по убеждениям взрослых, страдают зубы. Это не так далеко от истины, но в умеренных дозах шоколад несет немало пользы для человеческого организма. Про восемь причин лакомиться шоколадками читайте в нашем материале.

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Источник: https://www.facebook.com/UnitedNationsRussian/posts/4235667489800101
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