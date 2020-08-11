Человечество хотят угостить вином с Марса

Грузины заявили о том, что они станут первой страной, которой удастся вырастить виноград на Марсе, и запустить производство инопланетного вина. Как сообщает “Голос Америки”, в рамках проекта IX Millennium, в Тбилиси уже построили специальную теплицу, в которой проводят агроэксперименты.

Сообщается, что Грузия заявила о себе как о первом государстве, в котором народ научился делать вино. Теперь же грузины хотят стать первыми, кто начнет выращивать виноград на Марсе. Ученая Марика Тарасшвили уже выводит вид бактерий, которые позволят сделать марсианскую землю плодоносной. По ее словам, она работает над тем, чтобы эти бактерии трансформировали безжизненную поверхность Марса в ту, где могли бы расти различные растения, в том числе и виноград. А попытаются воплотить в жизнь данный эксперимент в течение 15 лет - именно такие сроки поставила компания Илона Маска SpaceX насчет космической миссии на Марс.

Напомним, китайские ученые представили миру новое исследование, в котором рассекретили, чем отличается мужской мозг от женского. Сообщается, что эксперты из Китая изучили МРТ более 2000 человек, согласившихся поучаствовать в эксперименте. Были обнаружены различия в строении отдельных областей головного мозга мужчин и женщин.





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