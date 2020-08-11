kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 12.08.2020

BTC/USD

11296.41

ETH/USD

375.36

LTC/USD

53.59

НБУ 12.08.2020

USD/UAH

27.80

EUR/UAH

32.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество наука и обучение Человечество хотят угостить вином с Марса
commentss НОВОСТИ Все новости

Человечество хотят угостить вином с Марса

В Тбилиси уже построили специальную теплицу, в которой проводят агроэксперименты

11 августа 2020, 09:59
Автор:

Елена Волкова
Человечество хотят угостить вином с Марса

Грузины заявили о том, что они станут первой страной, которой удастся вырастить виноград на Марсе, и запустить производство инопланетного вина. Как сообщает “Голос Америки”, в рамках проекта IX Millennium, в Тбилиси уже построили специальную теплицу, в которой проводят агроэксперименты. 

Сообщается, что Грузия заявила о себе как о первом государстве, в котором народ научился делать вино. Теперь же грузины хотят стать первыми, кто начнет выращивать виноград на Марсе. Ученая Марика Тарасшвили уже выводит вид бактерий, которые позволят сделать марсианскую землю плодоносной. По ее словам, она работает над тем, чтобы эти бактерии трансформировали безжизненную поверхность Марса в ту, где могли бы расти различные растения, в том числе и виноград. А попытаются воплотить в жизнь данный эксперимент в течение 15 лет - именно такие сроки поставила компания Илона Маска SpaceX насчет космической миссии на Марс.

Напомним, китайские ученые представили миру новое исследование, в котором рассекретили, чем отличается мужской мозг от женского. Сообщается, что эксперты из Китая изучили МРТ более 2000 человек,  согласившихся поучаствовать в эксперименте. Были обнаружены различия в строении отдельных областей головного мозга мужчин и женщин.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!