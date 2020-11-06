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Главная Новости Общество наука и обучение Бывшая Министр образования озвучила слабые стороны нынешней учебной системы
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Бывшая Министр образования озвучила слабые стороны нынешней учебной системы

Бывшая Минобразования Анна Новосад рассказала, какие проблемы учебных заведений показала пандемия

сегодня, 15:50
Автор:

Кириєнко Анна

В своем интервью изданию "Новое Время" бывшая Министр образования и науки Анна Новосад рассказала о слабых сторонах образования, которые показала пандемия коронавируса. Одной из главных проблем современности остается безопасность учеников и учителей, которая возникает из-за недофинансирования учебных заведений.

Бывшая Министр образования озвучила слабые стороны нынешней учебной системы

Фото: Liga.net

"Буквально неделю назад правительство приняло решение с остатков фонда Министерства образования выделить лишь 504 млн гривен на все пятнадцать тысяч украинских школ. Сказать, что это мало — это ничего не сказать. " — отметила министр.

Вторым пунктом Анна Новосад определила несостоятельность украинских школ быстро адаптироваться к новым условиям, то есть к дистанционному обучению.

Бывшая Минобразования отмечает, что в связи с ростом заболеваний, дети и дальше будут сидеть на карантине, что нормально для старших классов, но неприемлемо для меньших школьников, ведь им нужно прилагать больше дисциплины и усилий для учебного процесса. Из-за этого у детей могут появиться пробелы в обучении и знаниях.

"Есть первые небольшие исследования американцев, которые показывают, что дети в течение этого карантина могут потерять до года их учебных достижений, если локдаун и карантин продолжаться", — заявила Анна.

Решение проблемы Новосад видит в активной и продуктивной работе Министерства образования. Также Анна заявляет, что учеников младших классов лучше пускать за парты, чем держать дома.

"По словам врачей, младшие дети легче переносят болезнь, и поэтому есть смысл не переходить на домашнее обучение, а все-таки ходить в школу. В то время, как старшие классы, которые являются более самостоятельными в обучении, могли бы учиться дома ", — аргументирует свое мнение женщина.

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Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/karantin-u-shkolah-skandal-zi-shkarletom-i-vpliv-pandemiji-na-navchannya-novosad-novini-ukrajini-50121827.html
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