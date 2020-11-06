Бывшая Министр образования озвучила слабые стороны нынешней учебной системы

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Кириєнко Анна
В своем интервью изданию "Новое Время" бывшая Министр образования и науки Анна Новосад рассказала о слабых сторонах образования, которые показала пандемия коронавируса. Одной из главных проблем современности остается безопасность учеников и учителей, которая возникает из-за недофинансирования учебных заведений.
Фото: Liga.net
Вторым пунктом Анна Новосад определила несостоятельность украинских школ быстро адаптироваться к новым условиям, то есть к дистанционному обучению.
Бывшая Минобразования отмечает, что в связи с ростом заболеваний, дети и дальше будут сидеть на карантине, что нормально для старших классов, но неприемлемо для меньших школьников, ведь им нужно прилагать больше дисциплины и усилий для учебного процесса. Из-за этого у детей могут появиться пробелы в обучении и знаниях.
Решение проблемы Новосад видит в активной и продуктивной работе Министерства образования. Также Анна заявляет, что учеников младших классов лучше пускать за парты, чем держать дома.
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