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Будет ли пробный НМТ и в каких странах выпускники смогут пройти тестирование

В Украине планируется провести пробный мультипредметный тест для выпускников

сегодня, 17:27
Автор:

Козлова Альбіна
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Министр образования Сергей Шкарлет рассказал, смогут ли выпускники за рубежом пройти национальный мультипредметный тест (НМТ) и когда планируется пробный тест.

Будет ли пробный НМТ и в каких странах выпускники смогут пройти тестирование

Фото иллюстративное / Pixabay

Украинским детям, которые находятся на оккупированных территориях, если есть возможность, нужно выехать на подконтрольные территории для прохождения НМТ. С тем, чтобы провести такое тестирование онлайн для всех школьников, есть проблема в идентификации личности. Однако МОН пытается ее решить.

В странах Европы у беженцев будет возможность пройти НМТ. В европейских столицах на базе ведущих университетов пройдет тестирование с синхронизацией по времени. В США, Азии и Австралии это сделать невозможно.

По словам Шкарлета, планируется так называемый тренировочный онлайн-тест в формате НМТ в июне, у всех желающих будет такая возможность. Напомним, что тест состоит из трех блоков вопросов (математика, история Украины, язык) – 60 вопросов, время на выполнение – 90 минут. Регистрация на НМТ завершилась 19 апреля.

Дети, которые не могут выехать на мирные территории, чтобы сдать НМТ, будут иметь возможность поступить в высшие учебные заведения по заявлению и мотивационному письму и учиться за счет государственных кредитов или кредитов банков. НМТ нужен только для поступления на бюджет и на высококонъюнктурные специальности. Заявления можно будет подавать онлайн.

21 апреля руководители заведений высшего и профессионального высшего образования всех форм собственности и сфер управления получили письма-рекомендации по отдельным вопросам завершения 2021/2022 учебного года.

Подробнее о вступительных испытаниях можно узнать на сайте Украинского центра оценки качества образования.

Как сообщал портал "Комментарии", министр образования рассказал о завершении учебного года в школах.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YSWyWT3jF3A
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