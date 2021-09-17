Британские ученые выяснили, как правильно питаться на работе и в школах

Ученые с Великобритании назвали способ снизить уровень ожирения населения. По их словам, для правильного питания необходимо уменьшить калорийность и размеры порций еды на работе, в школах и вузах. Результаты исследований приводит журнал PLOS Medicine.

Ученые, фото с открытых источников

Чрезмерное потребление энергии из продуктов питания является одним из основных факторов высоких показателей избыточного веса и ожирения во многих группах населения. Появляется все больше свидетельств того, что меры, нацеленные на пищевую среду, могут быть эффективными для снижения потребления энергии. Настоящее исследование было направлено на оценку влияния уменьшения доли более калорийных (ккал) продуктов с уменьшением размера порции и без него на энергию, приобретаемую в столовых на рабочем месте.

В результате исследования выяснилось, что около 15 % калорий в день человек получает во время обеда на работе. Исходя из этого, в 19 столовых сети британских супермаркетов на 25 недель поменяли рацион. Высококалорийную пищу заменили менее калорийной, кроме этого были уменьшены порции. Это привело к снижению получаемых человеком калорий на 11,5 процента в сравнении с исходным потреблением — 50 килокалорий в день.

Уменьшение доли высококалорийной пищи в кафетериях привело к сокращению покупаемой энергии. Уменьшение размеров порций еще больше уменьшило это. Эти меры, особенно в сочетании, могут быть эффективными в рамках более широких стратегий по сокращению чрезмерного потребления энергии из продуктов питания вне дома.



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