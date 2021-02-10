Британские подростки придумали "умные" презервативы - в чем их особенность

Британские подростки создали оригинальные презервативы, которые смогут изрядно помочь человечеству. Особенность презервативов в том, что они реагируют на половые инфекции и меняют свой цвет в случае болезни одного из партнеров.

Изобрели презервативы информирующие о половых инфекциях. Фото: tulapressa.ru

Идею изобретения придумали дети 13-14 лет. Их теорию начали воплощать в жизнь ученые Академии Исаака Ньютона.

Ученые начали наносить на контрацептив специальную смазку. В ней содержатся антитела с флуоресцентными свойствами. Когда презерватив контактирует с раздражителем, его цвет меняется и информирует об инфекциях.

К тому же, на каждую инфекцию презерватив реагирует различными цветами: на хламидии и герпес — зеленым, сифилис — синим, на папилломы — фиолетовым.

Ученые, разрабатывающие изобретение сообщают, что ранняя диагностика и своевременное лечение инфекций, передающихся половым путем, упростят и спасут жизнь многих людей.

Идея подростков уже получила титул лучшей молодежной разработки.

Пока идут испытания изготовленных презервативов. Когда средство контрацепции поступит в продажу — пока неизвестно.

Напомним, что недавно ученые провели исследование, которое показало, что нудизм положительно влияет на эмоциональное и психологическое состояние человека. Как публичное обнажение меняет мнение о нашем теле и к какому выводу пришли ученые, читайте на сайте.

Также "Комментарии" сообщали, что британцы придумали оригинальный способ как казаться умнее. Для этого они арендуют книги и ставят их на задний фон во время видеоконференций. О странной тенденции читайте в нашем материале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!