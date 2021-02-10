Британские подростки придумали "умные" презервативы - в чем их особенность

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Кириєнко Анна
Британские подростки создали оригинальные презервативы, которые смогут изрядно помочь человечеству. Особенность презервативов в том, что они реагируют на половые инфекции и меняют свой цвет в случае болезни одного из партнеров.
Изобрели презервативы информирующие о половых инфекциях. Фото: tulapressa.ru
Идею изобретения придумали дети 13-14 лет. Их теорию начали воплощать в жизнь ученые Академии Исаака Ньютона.
Ученые начали наносить на контрацептив специальную смазку. В ней содержатся антитела с флуоресцентными свойствами. Когда презерватив контактирует с раздражителем, его цвет меняется и информирует об инфекциях.
К тому же, на каждую инфекцию презерватив реагирует различными цветами: на хламидии и герпес — зеленым, сифилис — синим, на папилломы — фиолетовым.
Ученые, разрабатывающие изобретение сообщают, что ранняя диагностика и своевременное лечение инфекций, передающихся половым путем, упростят и спасут жизнь многих людей.
Идея подростков уже получила титул лучшей молодежной разработки.
Пока идут испытания изготовленных презервативов. Когда средство контрацепции поступит в продажу — пока неизвестно.
Напомним, что недавно ученые провели исследование, которое показало, что нудизм положительно влияет на эмоциональное и психологическое состояние человека. Как публичное обнажение меняет мнение о нашем теле и к какому выводу пришли ученые, читайте на сайте.
Также "Комментарии" сообщали, что британцы придумали оригинальный способ как казаться умнее. Для этого они арендуют книги и ставят их на задний фон во время видеоконференций. О странной тенденции читайте в нашем материале.
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