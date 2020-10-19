Блогер рассказал о возможных схемах на госзакупках в МОН

Аналитик ОО "Всеукраїнське об’єднання "Антикорупційний блокпост" Олег Рыбальченко в своем блоге на портале "Цензор.нет" заявляет, что министр образования Сергей Шкарлет совместно с директором института модернизации образования Евгением Баженковым якобы причастны к организации незаконных действий на госзакупках, в которых теперь участвуют и побеждают лишь приближенные к чиновникам компании. По мнению эксперта, эти компании могут незаконно присваивать выделенные бюджетом 800 млн грн.



Олег Рыбальченко считает, что условия тендеров прописаны так, что участвовать в них могут только несколько компаний. При этом, он заявляет, что к составлению этих условий могут быть причастны люди, которые работали в министерстве во времена Дмитрия Табачника.

Аналитик отмечает, что МОН в июне 2016 года издало указ №704, в котором был опубликован Типовой перечень средств обучения и оборудования для кабинетов естественно-математических предметов общеобразовательных учебных заведений. В этом документе прописаны минимальные требования для компьютерной и цифровой измерительной техники, которую местная власть должна закупать в школы. В то же время, отмечает Рыбальченко, Баженков и Шкарлет в своем письме заявляют, что требования к закупаемой технике не могут отличаться от тех, которые прописаны в приказе МОН.

"В итоге ко всем опубликованным тендерам стали появляться однотипные требования о необходимости внесения в них изменений в соответствии с данным письмом МОН", – утверждает эксперт.

Олег Рыбальченко акцентирует внимание на том, что согласно указу Министерства образования, оборудование должно соответствовать минимальным требованиям, а не всем пунктам, которые, по его мнению, придуманным под условия образовательного процесса.

Кроме того, Рыбальченко отмечает, что для участия в тендерах компаниям нужен документально подтвержденный опыт исполнения двух аналогичных договоров на сумму не меньше, чем этот лот, и по тому же коду. Он считает, что таким образом департаменты образования блокируют доступ к тендерам для мелких поставщиков, которые обеспечивали конкурентное поле во время госзакупок.

"Это якобы должно доказать, что исполнитель способен качественно и вовремя предоставить товар в нужном объеме. Но если проанализировать закупки, станет понятно, что есть всего несколько больших компаний, которые отвечают данному требованию", – пишет блогер.

По его данным, на практике это значит, что, например, в тендере Львовской ОГА, где есть лоты по 22-28 млн грн, не сможет принять поставщик, который без проблем осуществил 100 сделок по три миллиона. Зато по новым правилам проходит компания, осуществившая всего 2 договора по 25-30 млн грн.

Эксперт заявляет, что установка минимальных сумм исполненных договоров является дискриминацией, что подтверждали решения АМКУ в подобных спорах. Также он считает, что тендеры прописаны под конкретных поставщиков.

"Департамент образования ЛОГА в тендерных условиях определяет требования к ряду лабораторных и демонстрационных наборов, которым полностью соответствуют товары только одного производителя – ТМ Interschool. Согласно данным из открытых источников, владельцем ТМ Interschool является фирма "ЕНСОФ", которая еще недавно называлась "НВП "ЕНГЛЕР". Также, товары ТМ Interschool представлены на сайте компании "БМС ТЕХНО", которая была конкурентом "ЕНСОФ" в торгах не менее 58 раз. Интересно, что даже перечень оборудования в кабинеты физики, химии, биологии по описанию один в один соответствует наборам на сайте TM Interschool. Простыми словами – заказчик делает невозможным участие других производителей и поставщиков в данной закупке, а принять участие в ней смогут лишь "ЕНСОФ" и ее спарринг-партнер "БМС ТЕХНО", – пишет в блоге Олег Рыбальченко.

Аналитик заявляет, что все эти компании были замешаны в коррупционных скандалах еще в то время, когда главой МОН был Дмитрий Табачник.

"ТОВ "ЕНСОФ" принадлежит бизнесменам Михаилу Калиткину и Святославу Серебрянскому. Последний работал в Директорате программ развития образования под руководством Дмитрия Табачника в одно время с Евгением Баженковым, который сегодня руководит ИМСО и составил то самое письмо МОН. Согласно данным "Прозорро", в 2016-2019 гг. "ЕНГЛЕР" выиграла тендеров на общую сумму почти 600 млн грн. Интернет пестрит сообщениями о фактах коррупции, фигурантом которых является "ЕНГЛЕР". "БМС Техно" имеет аналогичную скандальную историю", – отметил Олег Рыбальченко.

Ранее "Комментарии" писали, что ответственных за госзакупки в Украине проверят на детекторе лжи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!