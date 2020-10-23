Без газировки и сосисок: украинских школьниках начнут кормить по-новому

В Украине разработают новое меню для школьников и дошкольников, в котором не будет вредных продуктов. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Так, из рациона детворы хотят убрать колбасы, сосиски и полуфабрикаты, заменив их полезными продуктами. В МОЗ уже разработали законопроект, с помощью которого школам и садикам хотят запретить закупать и готовить детям технологически обработанные мясные и рыбные блюда. Кроме того, из меню хотят убрать любые напитки с содержанием добавленных сахаров. Также, согласно законопроекту, следует ограничить употребление соли, мучного и жиров для детей. Урегулируют и вопрос особенного питания для детей с особыми потребностями — диабетом, непереносимостью глютена и лактозы. Новое меню будут разрабатывать с учетом рекомендаций ВОЗ относительно принципов здорового питания и с учетом физиологических потребностей детей.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который запрещает пользование мобильными в школе. Парламентарии уверяют, что это поможет ученикам лучше общаться в обществе и оградит их от чрезмерного влияния соцсетей. Сейчас документ уже изучают в профильном комитете Рады.

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