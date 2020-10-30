Астрономы обнаружили планету-изгой, которая достигает размеров Земли

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Любовь Блажко
Специалисты обнаружили в космическом пространстве новую планету, которую по размерам можно сравнить с нашей. Статья об этом уже опубликована в журнале Astrophysical Journal Letters, передает издание lenta.
Астрономы обнаружили планету-изгой. Фото: unsplash
Не так давно ученые выяснили, что в космическом пространстве существует много планет-изгоев, которые не привязаны ни к какой звезде. Но найденная планета OGLE-2016-BLG-1928 оказалась самой маленькой из всех, которые были открыты до этого. Также эксперты добавили, что эти планеты не вращаются вокруг своего солнца, а поэтому их нельзя найти по тени. А кроме этого, они не выделяют никакого излучения.
Новый же объект ученым удалось увидеть благодаря методу "гравитационного микролинзирования", который искривляет проходящий мимо них свет от других небесных тел. Они добавляют, что размер планеты-изгоя достигает размеров Земли или Марса.
Астрономы пришли к выводу, что подобные планеты могут появляться из-за пыли и густого газа. Они уверены в том, что совершенное открытие поможет в будущем с помощью наземных телескопов обнаружить много подобных планет.
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