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Главная Новости Общество наука и обучение Астрономы обнаружили планету-изгой, которая достигает размеров Земли
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Астрономы обнаружили планету-изгой, которая достигает размеров Земли

Подобные небесные тела невозможно увидеть с помощью традиционных методов

сегодня, 14:08
Автор:

Любовь Блажко

Специалисты обнаружили в космическом пространстве новую планету, которую по размерам можно сравнить с нашей. Статья об этом уже опубликована в журнале Astrophysical Journal Letters, передает издание lenta.

Астрономы обнаружили планету-изгой, которая достигает размеров Земли

Астрономы обнаружили планету-изгой. Фото: unsplash

Не так давно ученые выяснили, что в космическом пространстве существует много планет-изгоев, которые не привязаны ни к какой звезде. Но найденная планета OGLE-2016-BLG-1928 оказалась самой маленькой из всех, которые были открыты до этого. Также эксперты добавили, что эти планеты не вращаются вокруг своего солнца, а поэтому их нельзя найти по тени. А кроме этого, они не выделяют никакого излучения.

Новый же объект ученым удалось увидеть благодаря методу "гравитационного микролинзирования", который искривляет проходящий мимо них свет от других небесных тел. Они добавляют, что размер планеты-изгоя достигает размеров Земли или Марса.

Астрономы пришли к выводу, что подобные планеты могут появляться из-за пыли и густого газа. Они уверены в том, что совершенное открытие поможет в будущем с помощью наземных телескопов обнаружить много подобных планет. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, ученые зафиксировали огромные вспышки в атмосфере Юпитера. Они абсолютно уверены в том, что подобное явление никак нельзя считать обычными молниями. Потому как в нем преобладали ультрафиолетовые вспышки серии Лаймана, которые появляются из-за перехода электронов с возбужденных энергетических уровней в атоме водорода на первый. Эти данные позволили специалистам предположить, что они зафиксировали TLE.


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