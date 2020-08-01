Археологи обнаружили древнеримский аппарат для богачей

Специалисты Национального института превентивных археологических исследований Франции (Inrap) при проведении раскопок на территории, окружающий древний собор в коммуне Ди, обнаружили римский предмет роскоши - "машину для варки".



Об этом сообщается на сайте Inrap.

Эту "машину" описывал Цицерон, отмечая, что такие приборы продавали по невероятным ценам, сравнимым со стоимостью земли.

Ученые называют артефакт authepsa или autepsa, и являет она собой нечто похожее на самовар. Найденный экземпляр, изготовленный из медного сплава, относительно неплохо сохранился. Его высота составляла 47 см. Он состоял из двух отдельных отсеков - резервуара и водослива с длинным и узким носиком.

В центре самовара находилась специальная нагревательная камера, в которую через отверстие диаметром 50 мм закладывали древесный уголь. Сбоку к корпусу была при помощи сплава свинца и олова припаяна литая ручка.

Прибор был украшен узорами, а также небольшой фигуркой, вероятно, изображавшей сторожевого пса, морда которого лежит на передних лапах. Резервуар вместимостью около четырех литров имел очень тонкую стенку - всего около двух 2 мм. Внизу имелось два небольших квадратных отверстия, которые, вероятно, использовались для вентиляции.

Найденный артефакт является всего лишь шестым таким предметом, известным ученым, и всего лишь вторым, найденным в Галлии. Ученые отмечают, что его подлинность не вызывает сомнений.

Он был обнаружен при обследовании руин здания, построенного во второй половине I века нашей эры. Оно было уничтожено пожаром в конце II века. Вероятно, с тех пор самовар там и лежал.

На данный момент радиоуглеродное датирование прошел только древесный уголь, который сохранился в нагревательной камере. Анализ показал, что он был создан между 130 и 260 годами нашей эры. Этот диапазон в целом совпадает с датировкой самого здания и керамики, найденной при раскопках.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что археологи воссоздали образ египетской принцессы, которая жила 4 тысячи лет назад.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!