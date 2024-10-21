Жена Коболева "засветила" коллекцию произведений искусства мужа и скрыла его гонорары от "Киевстар"

На сайте НАПК нет ни одной публичной декларации о доходах бывшего главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, ведь еще в 2018 году эти сведения были засекречены. В то же время, частично информацию о состоянии Коболева "засветила" в своей декларации о доходах его жена Светлана Панаиотиди. Перед увольнением с Государственного предприятия Prozorro. Продажи Панаиотиди задекларировала наличие у Коболева нескольких произведений искусства, гидроцикла и гонораров, которые он получал от "Киевстар". Об этом свидетельствует документ на сайте НАПК, сообщает портал "Комментарии".



Фото из открытых источников

Так, по данным декларации Панаиотиди, Коболеву принадлежат 5 произведений искусства – картин, стоимость которых она не указала.

Также у Коболева был Mercedes-Benz ML 550 и гидроцикл с прицепом. Стоимость этого имущества тоже не указана.

Кроме того, согласно декларации Панаиотиди, в 2021 году Коболев получал не только заработную плату в "Нафтогазе", но еще и определенные гонорары от компании "Киевстар". Но суммы этих выплат скрыты.











Следует отметить, что сейчас, в рамках производства НАБУ, ВАКС судит Коболева за незаконную выплату себе премии (от "Нафтогаза") в размере 229 млн грн.

Защита то и дело оспаривает избранную Коболеву меру пресечения в виде застать 107 млн грн и требует ее снижения. Мотивируют адвокаты свои ходатайства якобы затруднительным финансовым положением Коболева. В то же время в качестве аргументов отказа уменьшать залог судьи ВАКС недавно указали, что экспредседатель "Нафтогаза" скупал произведения искусства, что свидетельствует о наоборот его богатом финансовом положении.

Напомним, Андрей Коболев получил подозрение от НАБУ из-за незаконного присвоения более 229,25 млн грн средств компании "Нафтогаз", которые он выплатил сам себе в качестве премий.

Ранее суд назначил Коболев залог в размере 229,3 млн грн. Однако внесено за него только 107 млн грн залога, что составляет всего 46,71% от определенной судом суммы. И впоследствии залог ему был уменьшен до суммы как раз в 107 млн грн.

Недавно ВАКС продлил меру пресечения Коболеву до 12 ноября.



