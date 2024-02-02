Заводы, банки и 600$ миллионов: СМИ узнали новые подробности о состоянии юриста Гутовской

Журналисты "Стоп коррупции " раскрыли новые подробности обогащения Ольги Гутовской на сотни миллионов долларов. В материале говорится, что иностранные фирмы, к которым относится Гутовская, были неоднократно замечены в связях с Виктором Полищуком, которого связывают со столичным ТРЦ Gulliver.

Именно иностранные компании, аффилированные к Гутовской, выкупили кредитный портфель обанкротившегося банка "Михайловский", принадлежащего все тому же Полищуку.

Кроме того, он может быть причастен к рейдерству завода пластмасс в Броварах.

Как рассказал журналистам глава ОО "Стоп – нелегал" Денис Шинкаренко, охранники бизнесмена также были привлечены к делу броварского завода.

Также СМИ пишут, что Виктор Полищук, бизнес которого связан с компаниями Ольги Гутовской, является мужем племянницы российского экспрезидента Дмитрия Медведева.

Есть бизнес, скажем так… покупки долгов. Потому что эти люди покупают за один процент, два процента и даже ниже, полпроцента. Потом можно эти долги продавать дальше, залечивать, что-то делать”, – объяснил управляющий партнер юридической фирмы “Spensers” Валентин Захария.

Как известно, компания WWRT Ольги Гутовской занимается реструктуризацией и взысканием долгов с владельцев украинских банков-банкротов.

30 января компания WWRT Ltd проиграла иск в Высоком суде Лондона. Фирма Гутовской заявляла о вероятных махинациях владельца обанкротившегося банка "Финансы и кредит" Константина Жеваго. Однако суд дело закрыл, отклонив иск.

Журналисты "Стоп коррупции" также посчитали, что юрист Ольга Гутовская могла вывести на зарубежные счета около 600$ млн.





скандале в банковской сфере, где фигурировала Ольга Гутовская В банковской сфере Украины скандалы случаются часто. Конечно, самое громкое – это дело о хищении из "ПриватБанка" бывшим менеджментом 8,4 млрд грн. Но и в его "тени" существуют истории. Одна из них – покупка за бесценок активов 21 банка-банкрота. Основным фигурантом этого скандала стала бизнес-вумэн и юрист Ольга Гутовская. Напомним, что "Комментарии" писали о

Ольга Гутовская (фото из открытых источников)