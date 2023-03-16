logo

BTC/USD

24759.76

ETH/USD

1658.39

LTC/USD

78.49

USD/UAH

38.52

EUR/UAH

40.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Заговорил: российский патриарх Кирилл увидел в Украине "чудовищное"
commentss НОВОСТИ Все новости

Заговорил: российский патриарх Кирилл увидел в Украине "чудовищное"

Русская православная церковь не осудила нападение Путина на Украину

сегодня, 16:17
Поделитесь публикацией:
Автор:

Константин Куликов

Патриарх Русской православной церкви Кирилл, который не осудил нападение Путина на Украину ни 24 февраля 2022 года, ни годом позже, усмотрел "чудовищные деяния" в Украине. Об этом этом он заявил в своем сегодняшнем видеообращении, осуждающем вероятное выдворение из Киево-Печерской лавры монахов Украинской православной церкви (МП), находящихся в его подчинении.

Заговорил: российский патриарх Кирилл увидел в Украине "чудовищное"

Патріарх Кирило не засудив Путіна за його напад на Україну

- Ультиматум государственных властей в адрес Киево-Печерской лавры представляется чудовищным деянием сравнимым с гонениями на веру во времена безбожия, — заявил глава РПЦ. По мнению Кирилла, выселение монахов УПЦ МП из территории национального заповедника "Киево-Печерская лавра" является попранием "прав и свобод человека", гарантированные Конституцией Украины, Уставом ООН и Всеобщей декларацией прав и свобод человека.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Напомним, что уже утром 24 февраля глава УПЦ МП митрополит Онуфрий осудил нападение Путина на Украину и призвал патриарха Кирилла сделать тоже самое. Глава РПЦ этого не сделал. Наоборот, многие иерархи, священники, монахи УПЦ МП, оказавшись под оккупацией охотно пошли на сотрудничество с рашистами.

Накануне стало известно, что РПЦ  одобрила почитание икон с изображением погибшего коллаборациониста Стремоусова и уничтоженного сепаратиста "Гиви". На фото освящения псевдо икон можно видеть одного из херсонских священников УПЦ МП, сбежавшего вместе с рашистами.

Сами монахи и митрополит Павел (Лебедь) отказываются покидать стены Лавры.

Тем временем, народный депутат Никита Потураев высказал предположение, что помочь им покинуть стены Лавры может "патриотечески настроенная общественность".

В ответ на обращение Кирилла, прокомментировал ситуацию вокруг Лавры и Папа Римский.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!