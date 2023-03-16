Заговорил: российский патриарх Кирилл увидел в Украине "чудовищное"

Патриарх Русской православной церкви Кирилл, который не осудил нападение Путина на Украину ни 24 февраля 2022 года, ни годом позже, усмотрел "чудовищные деяния" в Украине. Об этом этом он заявил в своем сегодняшнем видеообращении, осуждающем вероятное выдворение из Киево-Печерской лавры монахов Украинской православной церкви (МП), находящихся в его подчинении.

Патріарх Кирило не засудив Путіна за його напад на Україну

- Ультиматум государственных властей в адрес Киево-Печерской лавры представляется чудовищным деянием сравнимым с гонениями на веру во времена безбожия, — заявил глава РПЦ. По мнению Кирилла, выселение монахов УПЦ МП из территории национального заповедника "Киево-Печерская лавра" является попранием "прав и свобод человека", гарантированные Конституцией Украины, Уставом ООН и Всеобщей декларацией прав и свобод человека.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Напомним, что уже утром 24 февраля глава УПЦ МП митрополит Онуфрий осудил нападение Путина на Украину и призвал патриарха Кирилла сделать тоже самое. Глава РПЦ этого не сделал. Наоборот, многие иерархи, священники, монахи УПЦ МП, оказавшись под оккупацией охотно пошли на сотрудничество с рашистами.

Накануне стало известно, что РПЦ одобрила почитание икон с изображением погибшего коллаборациониста Стремоусова и уничтоженного сепаратиста "Гиви". На фото освящения псевдо икон можно видеть одного из херсонских священников УПЦ МП, сбежавшего вместе с рашистами.

Сами монахи и митрополит Павел (Лебедь) отказываются покидать стены Лавры.

Тем временем, народный депутат Никита Потураев высказал предположение, что помочь им покинуть стены Лавры может "патриотечески настроенная общественность".

В ответ на обращение Кирилла, прокомментировал ситуацию вокруг Лавры и Папа Римский.



