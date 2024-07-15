Задержали депутата от "Европейской солидарности": в чем его обвиняют

Виктор Саенков, депутат от партии "Европейская солидарность", оказался в центре уголовного скандала. По информации, опубликованной журналистом Виталием Глаголи, Саенков был задержан по обвинению в организации незаконной переправки людей через государственную границу Украины.

Задержали депутата от "Европейской солидарности". Фото: Виталий Глагола

" Депутата Береговского городского совета от "ЕС" задержали за переправку "уклонистов" в ЕС. Речь идет о Викторе Саенкове. Его задержали за помощь в организации преступления по статье 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", — идется в сообщении.

По предварительной информации, во время обыска сотрудники правоохранительных органов обнаружили крупную сумму денег, якобы полученную депутатом как оплату за свои услуги. По неофициальной информации, речь идет о сумме в размере $14,000.

Кроме того, во время обысков у депутата дома нашли еще гранату и ружье.

Следствие по данному делу продолжается, и в ближайшее время ожидаются новые подробности, которые могут бросить свет на возможные схемы и связи внутри политических кругов.

Читайте на портале “Комментарии — В Украине значительно увеличилось количество попыток нелегально пересечь границу. Мужчины, которые хотят избежать мобилизации, готовы платить от $3,000 до $20,000, чтобы покинуть страну через посредников.

“Комментарии” также писали, что в начале июня министр юстиции Денис Малюська заявил, что уклонисты будут сталкиваться с ограничениями в предоставлении административных услуг. По его словам, под ограничения могут попасть "сотни, если не тысячи" услуг.