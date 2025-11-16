Языковой скандал во Львове: споры на каком языке говорят коты

Во Львове разгорелась необычная языковая дискуссия после появления на городских трамваях рекламного слогана "Первое слово моего кота – Мяу!". Местный публицист раскритиковал эту надпись и заявил, что коты в украинской традиции "должны мяукать, а не мяукать", намекая на неуместность использования звуковой кальки по русскому языку.

Языковой скандал во Львове

По его мнению, производители рекламы должны ориентироваться на украинские нормы, а не на привычные российские формы. Эта история стала поводом для более широкого разговора о ситуации с языком в Украине.

Речевая ситуация в молодежной среде

Общеукраинский контекст, как отмечают специалисты, остается непростым. По словам журналистов и педагогов:

в Киеве среди молодежи русский все еще широко используется в повседневном общении;

количество подростков, которые говорят по-украински, по данным МОН, уменьшается;

по мониторингу "Зеркала недели", до 82% школьников в столице пользуются русским на переменах — показатель, который у многих вызывает беспокойство.

Несмотря на это, даже имеющиеся 18% украиноязычных школьников эксперты называют важным сдвигом, демонстрирующим изменение тенденций в среде, где долгое время доминировал российский.

Проблемы медиа с украинским: самые частые ошибки



Отдельное внимание автор материала уделил языковому качеству украинских медиа, в частности, текстам в ведущих изданиях. Среди типичных ошибок, постоянно попадающих в новости:

кальки с русского ("отправляется" вместо "уходящего", "нестыковка" вместо "нестыковки");

неправильное употребление слов ("численный" вместо "многочисленный");

русские выражения, подмененные "украинизированными" формами ("извинился перед кем-то" вместо "извинился перед кого-то");

игнорирование восклицательного падежа ("Валерию" вместо "Валерия");

нежелание склонять иноязычные слова ("смотрите на ютуб", вместо "в ютубе").

Автор подчеркивает, что такие ошибки усложняют формирование качественного информационного пространства.



"Язык кошек" как символ более широких процессов



На первый взгляд, дискуссия о том, как должна "говорить" кот — "мяу" или "мял" — может выглядеть пустяком. Но в контексте войны и постоянной борьбы за украинское культурное пространство она стала своеобразным маркером:

уровня речевого сознания общества;

чувствительности к калькам;

готовности очищать публичное пространство от российских штампов

В конце публицист иронизирует над рядом забавных ситуаций по соцсетям, где пользователи ошибочно трактуют отдельные украинские слова, в частности "клюква" и призыв "Долой палачей!".



Вывод



Тема языка, по наблюдениям экспертов, остается одной из самых болезненных для украинского общества. Она затрагивает не только грамматику или правильность употребления слов, но и вопрос идентичности, сопротивления русской культурной экспансии и формирование новой языковой нормы.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент США Дональд Трамп неожиданно пришел на свадьбу, которая проходила на его собственном курорте Мар-а-Лаго во Флориде. О событии сообщило издание The Daily Beast. Торжество было частным, а женихом — инвестбанкир Майкл Уилкерсон.