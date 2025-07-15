Ввоз дронов для ВСУ компаниями, предположительно занимающимися контрабандой: официальный ответ таможни

Расследование СМИ выявило масштабную схему возможного ввоза контрабанды в Украину и вывода средств за границу. Схему, вероятно, реализуют под прикрытием закупки и ввоза дронов для ВСУ. В расследовании отмечалось, что контрабанду и возможно фиктивные закупки дронов ввозят через четыре таможенных поста во Львовской и Черновицкой области, а именно посты "Краковец", "Мостиска", "Рава-Русская" и "Порубное". К тому же отмечалось, что при ввозе якобы дронов для ВСУ, похоже, использовали одно и то же фото дрона.





Портал "Комментарии" направил официальные запросы во Львовскую и Черновицкую таможни, чтобы уточнить, какое количество дронов завезли через пункты пропуска за период с января по июнь 2025 года и действительно ли использовали при ввозе одно фото дрона. В запросе были перечислены следующие компании, которые, вероятно, должны были завозить дроны:

Ввоз дронов. Фото портал "Комментарии"

ООО "ФЕРТЕНИКА"

ООО "МЕРИЭЙТ"

ООО "ЛОЯЛХИЛЗ ГРУПП"

ООО "ПЕППЕР СТАР"

ООО "ПОЛИПРОМ КОНТУР"

ООО "СЕНФИДЖО ИНД"

ООО "ВИТАЛ ПРОГРЕСС"

ООО "ЛАВРА ГРУПП"

ООО "НЕКСУС ТОРГ"

ООО "Ликадра теника"

LIKADRA LTD

STELLAR STAR LTD

ООО "СТЕЛЛАР ЛИМ 2024"

ООО "СТЕЙЛЕД"

ООО "Перспектива плюс"

ООО "Сикренд".

В Черновицкой таможне, ссылаясь на законодательство, отметили, что не имеют разрешений на разглашение запрашиваемой информации.

"Ваш запрос в части предоставления таможней запрашиваемых сведений относительно стоимостных и количественных показателей товаров, ввезенных на таможенную территорию Украины указанными в запросе субъектами хозяйствования, не подлежит удовлетворению, учитывая предписания ст. 11 Таможенного кодекса", — говорится в ответе.

Также добавили, что при перемещении товаров нет требования предоставлять фото товаров в товаросопроводительные документы.

Во Львовской таможне прокомментировали ситуацию с компаниями — ООО "ФЕРТЕНИКА", ООО "МЕРИЭЙТ", ООО "ЛОЯЛХИЛЗ ГРУПП", ООО "ПЕППЕР СТАР" "СЕНФИДЖО ИНД", ООО "ВИТАЛ ПРОГРЕСС", ООО "ЛАВРА ГРУПП", ООО "НЕКСУС ТОРГ".

"Согласно информации, имеющейся в электронных базах данных, случаев ввоза на таможенную территорию Украины и/или таможенного оформления, в зоне деятельности Львовской таможни, в январе — июне 2025 года беспилотных летательных аппаратов субъектами внешнеэкономической деятельности, указанными в Вашем запросе, не зафиксировано", — говорится в Львовской таможне.

Так что фактически на таможне не опровергли информацию, изложенную в новости портала "Комментарии": "Масштабная контрабанда товаров и вывод средств за границу: СМИ о "бизнесе" компаний на закупки дронов для ВСУ". А исходя из этого, вероятно, указанные компании занимались фиктивным импортом дронов для ВСУ, прикрывая этим ввоз контрабанды.



