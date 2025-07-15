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Ввоз дронов для ВСУ компаниями, предположительно занимающимися контрабандой: официальный ответ таможни

На таможне не опровергли информацию о вероятном ввозе контрабанды рядом компаний под видом фиктивных закупок дронов для ВСУ

15 июля 2025, 18:20
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Кречмаровская Наталия
Расследование СМИ выявило масштабную схему возможного ввоза контрабанды в Украину и вывода средств за границу. Схему, вероятно, реализуют под прикрытием закупки и ввоза дронов для ВСУ. В расследовании отмечалось, что контрабанду и возможно фиктивные закупки дронов ввозят через четыре таможенных поста во Львовской и Черновицкой области, а именно посты "Краковец", "Мостиска", "Рава-Русская" и "Порубное". К тому же отмечалось, что при ввозе якобы дронов для ВСУ, похоже, использовали одно и то же фото дрона.

Портал "Комментарии" направил официальные запросы во Львовскую и Черновицкую таможни, чтобы уточнить, какое количество дронов завезли через пункты пропуска за период с января по июнь 2025 года и действительно ли использовали при ввозе одно фото дрона. В запросе были перечислены следующие компании, которые, вероятно, должны были завозить дроны:

Ввоз дронов для ВСУ компаниями, предположительно занимающимися контрабандой: официальный ответ таможни

Ввоз дронов. Фото портал "Комментарии"

  • ООО "ФЕРТЕНИКА"

  • ООО "МЕРИЭЙТ"

  • ООО "ЛОЯЛХИЛЗ ГРУПП"

  • ООО "ПЕППЕР СТАР"

  • ООО "ПОЛИПРОМ КОНТУР"

  • ООО "СЕНФИДЖО ИНД"

  • ООО "ВИТАЛ ПРОГРЕСС" 

  • ООО "ЛАВРА ГРУПП"

  • ООО "НЕКСУС ТОРГ"

  • ООО "Ликадра теника"

  • LIKADRA LTD

  • STELLAR STAR LTD

  • ООО "СТЕЛЛАР ЛИМ 2024"

  • ООО "СТЕЙЛЕД"

  • ООО "Перспектива плюс"

  • ООО "Сикренд".

В Черновицкой таможне, ссылаясь на законодательство, отметили, что не имеют разрешений на разглашение запрашиваемой информации.

"Ваш запрос в части предоставления таможней запрашиваемых сведений относительно стоимостных и количественных показателей товаров, ввезенных на таможенную территорию Украины указанными в запросе субъектами хозяйствования, не подлежит удовлетворению, учитывая предписания ст. 11 Таможенного кодекса", — говорится в ответе.

Также добавили, что при перемещении товаров нет требования предоставлять фото товаров в товаросопроводительные документы.

Во Львовской таможне прокомментировали ситуацию с компаниями — ООО "ФЕРТЕНИКА", ООО "МЕРИЭЙТ", ООО "ЛОЯЛХИЛЗ ГРУПП", ООО "ПЕППЕР СТАР" "СЕНФИДЖО ИНД", ООО "ВИТАЛ ПРОГРЕСС", ООО "ЛАВРА ГРУПП", ООО "НЕКСУС ТОРГ".

"Согласно информации, имеющейся в электронных базах данных, случаев ввоза на таможенную территорию Украины и/или таможенного оформления, в зоне деятельности Львовской таможни, в январе — июне 2025 года беспилотных летательных аппаратов субъектами внешнеэкономической деятельности, указанными в Вашем запросе, не зафиксировано", — говорится в Львовской таможне.

Так что фактически на таможне не опровергли информацию, изложенную в новости портала "Комментарии": "Масштабная контрабанда товаров и вывод средств за границу: СМИ о "бизнесе" компаний на закупки дронов для ВСУ". А исходя из этого, вероятно, указанные компании занимались фиктивным импортом дронов для ВСУ, прикрывая этим ввоз контрабанды.




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