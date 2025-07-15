Ввоз дронов для ВСУ компаниями, предположительно занимающимися контрабандой: официальный ответ таможни

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Портал "Комментарии" направил официальные запросы во Львовскую и Черновицкую таможни, чтобы уточнить, какое количество дронов завезли через пункты пропуска за период с января по июнь 2025 года и действительно ли использовали при ввозе одно фото дрона. В запросе были перечислены следующие компании, которые, вероятно, должны были завозить дроны:
Ввоз дронов. Фото портал "Комментарии"
ООО "ФЕРТЕНИКА"
ООО "МЕРИЭЙТ"
ООО "ЛОЯЛХИЛЗ ГРУПП"
ООО "ПЕППЕР СТАР"
ООО "ПОЛИПРОМ КОНТУР"
ООО "СЕНФИДЖО ИНД"
ООО "ВИТАЛ ПРОГРЕСС"
ООО "ЛАВРА ГРУПП"
ООО "НЕКСУС ТОРГ"
ООО "Ликадра теника"
LIKADRA LTD
STELLAR STAR LTD
ООО "СТЕЛЛАР ЛИМ 2024"
ООО "СТЕЙЛЕД"
ООО "Перспектива плюс"
ООО "Сикренд".
В Черновицкой таможне, ссылаясь на законодательство, отметили, что не имеют разрешений на разглашение запрашиваемой информации.
Также добавили, что при перемещении товаров нет требования предоставлять фото товаров в товаросопроводительные документы.
Во Львовской таможне прокомментировали ситуацию с компаниями — ООО "ФЕРТЕНИКА", ООО "МЕРИЭЙТ", ООО "ЛОЯЛХИЛЗ ГРУПП", ООО "ПЕППЕР СТАР" "СЕНФИДЖО ИНД", ООО "ВИТАЛ ПРОГРЕСС", ООО "ЛАВРА ГРУПП", ООО "НЕКСУС ТОРГ".
Так что фактически на таможне не опровергли информацию, изложенную в новости портала "Комментарии": "Масштабная контрабанда товаров и вывод средств за границу: СМИ о "бизнесе" компаний на закупки дронов для ВСУ". А исходя из этого, вероятно, указанные компании занимались фиктивным импортом дронов для ВСУ, прикрывая этим ввоз контрабанды.