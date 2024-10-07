«Все, как крысы побежали»: горе-блогерша со столичного вокзала оказалась в полиции

Задержанная подозреваемая, фото: НПУ

Во время мониторинга соцсетей полицией Киева была обнаружена видеозапись, на которой женщина свысока высказывалась относительно граждан, направлявшихся к укрытию во время сигнала "Воздушная тревога" и восхваляла российского агрессора. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Киева.

Полицейские совместно с сотрудниками СБУ установили личность и оперативно задержали его в одном из заведений питания у железнодорожного вокзала. Нарушительницей оказалась уроженка Донетчины, 2001 года рождения, которая в последнее время проживала в столице.

Правоохранители общаются с женщиной, решается вопрос о правовой квалификации действий злоумышленницы.

В соцсетях сообщается, что женщина приехала из так называемой "ДНР" и прославляет страну-агрессора.





Ранее портал "Комментарии" сообщал:

оккупанты запустили "Кинжалы": в Киеве раздаются мощные взрывы

В Киеве раздались мощные взрывы. Это связано с тем, что оккупанты запустили аэробалистические ракеты "Кинжал" из МИГ-31К. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Воздушных сил ВСУ.

По данным КГВА, в Киеве работает ПВО. "Отмечены пуски ракет Х-47М2 "Кинжал" с носителей МиГ-31К. В Киеве работало ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою тревоги", — сообщил Сергей Попко, начальник КГВА. Также ракеты были запущены на Староконстантинов Хмельницкой области. Там также сообщили о взрывах.

КГВА в 09:05: "Сегодня утром, около 08:30 враг нанес ракетный удар по Киеву. Предварительно, российские войска применили аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с носителей МиГ-31К. В столице работало ПВО. По предварительным данным все воздушные цели были успешно уничтожены".

Подробно о последствиях обстрела Киева – по ссылке.