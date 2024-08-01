Вокруг восстановления "Охматдета" произошел скандал: что говорят в Минздраве

Сегодня возник скандал из-за выбора БУ "Благотворительный фонд "Охматдет" победителя тендера на ремонт корпуса больницы, поврежденного в результате удара РФ. Выбранная компания оказалась малоизвестной, а предложенные ею цены на ремонт были одними из самых дорогих. Об этом сообщают со ссылкой на "НДСЛ Охматдет" и министр здравоохранения Украины Виктора Ляшко.

Восстановление Охматдета (фото из открытых источников)

В сети отмечают, что среди 14 участников конкурса ООО "Буд-технолоджи", победившей тендер, имело третье по стоимости предложение, общая сумма которого составляет 307 млн гривен. Другие участники предлагали гораздо более дешевые варианты, с минимальными предложениями от 42 до 286 млн гривен. Однако заказчик не провел переговоры ни с одним из них.

В "Охматдете" объяснили, что проведенный конкурсный отбор не является тендером в понимании Закона Украины "О публичных закупках", а является частным конкурсом, организованным для открытого и добросовестного использования средств, пожертвованных гражданами. Причины игнорирования более дешевых предложений не были предоставлены.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко пояснил, что в тендере приняли участие 17 строительных компаний, из которых 14 явились для конкурса. Каждый участник оценивался по пяти критериям: собеседование, оценка персонала, оценка материально-технической базы, опыт и ценовое предложение. Некоторые компании были устранены из-за нарушения принципа добродетели, в частности, из-за открытых уголовных производств.

Ляшко также заявил, что из-за резонанса они обратились в правоохранительные органы для дополнительных проверок и подчеркнул, что делают все возможное, чтобы процесс был прозрачным. Министр пригласил всех желающих задать вопрос по этой ситуации на встрече в "Охматдете" завтра в 14:00.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в ракете, ударившей по "Охматдету", есть микроэлектроника из стран НАТО