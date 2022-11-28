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Военнослужащие заявили об экспорте украинских товаров в РФ во время войны - СМИ

Военные рассказали о продаже грецких орехов из Украины в Россию через оффшорные компании

сегодня, 21:59
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Автор:

Виталий Войчук

По информации журналистов канала Интер-Подробности, некоторые из военных заявляют о якобы причастности отдельных таможенников в Черновицкой и Одесской областях к контрабанде продуктов питания.

Военнослужащие заявили об экспорте украинских товаров в РФ во время войны - СМИ

Так, журналисты ретранслируют обращение военных: "Добрый день! Мы — украинские воины. Мы все добровольцы, все вступили в ряды Вооруженных Сил. В тяжелых испытаниях возрождается единство нашего народа. Единство и несгибаемость! Возрождается Украина.

При этом остаются преступные группы, которые создают серые схемы, занимаются коррупцией и контрабандой. В частности, это касается контрабанды продуктов питания. Приведем примеры.

Таможня в Черновицкой области. Такой себе Иван Черний через подставные компании в Болгарии и Молдове поставляет продукты в московию, в частности ягоды и орехи. Соответствующие органы ничего не замечают.

Одесса. Еще один персонаж Сергей Кравецкий содетжит подставную компанию, которая называется "Зам Зам". Но суть в том, что "Зам Зам" фактически принадлежит "дон-дону" Кадыру и его ближайшему окружению. Через такие подставные компании проходит контрабанда пищевой продукции через Одесскую таможню. Соответствующие органы и здесь ничего "не замечают".

Обращаемся к соответствующим органам. Если среди вас есть коррупционеры – обнаружите их и обезвредьте! Контрабанда в Украине должна быть уничтожена! Коррупция должна быть уничтожена! Все воры должны быть обезврежены! А Украина должна возродиться".



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Источник: https://podrobnosti.ua/2462238-dobrovolts-zsu-zajavili-pro-ganebn-fakti-pri-eksport-gretskih-gorhv-z-ukrani-pd-chas-vjni-vdeo.html
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